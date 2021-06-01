PI7真無線耳機　首創充電盒傳音

英國音響Bowers & Wilkins（簡稱B&W）向來走靚聲路線，當年Beatles錄製經典大碟《Abbey Road》的英國錄音室Abbey Road Studios，便採用其鑑聽器材，至今一直保持「True Sound」原音理念。B&W自然不會為了無線體驗而犧牲音色，故遲遲未見真無線耳機影蹤。等了又等，近日廠方終於推出旗下首款PI7真無線耳機，內建9.2mm動圈及平衡電樞雙單元，支援aptX Adaptive技術及超強降噪功能，還真正做到24-bit無線傳輸。加上左右耳機均以Quad Amps擴音器獨立驅動，無論左或右都可作為「主聲道Master」，趕絕傳輸延時問題。最吸引是附送的充電盒具備「藍牙音訊轉發」（Audio Retransmission）功能，只需將USB-C或3.5mm線連接音訊源，便可將充電盒變成藍牙發射器，將音訊傳至耳機收聽，音色也能提升至24-bit質素。

由於「藍牙音訊轉發」功能首次出現於真無線耳機，當然要詳細測試，筆者發現充電盒除了兼容無線充電及快速充電，令續航力長達20小時之外，只要將盒身連接音訊源，無論是辦公桌上的手提電腦，還是家中的電視機、遊戲機或其他音響，都可透過USB-C或3.5mm音訊輸出插口，經充電盒無線轉傳至PI7耳機，享受無拘無束的音韻。而且耳機內置超強降噪功能，透過6組收音咪收集環境聲音數據，以相反聲波來減低噪聲，大大提升聆聽體驗；消噪之餘亦可按需要調校「環境音穿透度」，一邊享受音樂一邊與人對話，靈活性極強。