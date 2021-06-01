溫柔欠奉　情人避之則吉

Q：我今年四十多歲，多年沒結交女友。新女友交往兩個月，親熱過數次，她便開始推卻，她不是缺乏性經驗又不是很乾涸，但就說不舒服，埋怨每次之後都令她的下陰腫痛，她最擔心是發炎。我本身很乾淨無病，也有使用安全套，不會是令她染病。我壓抑好多年沒有做過，所以每次都盡全力去討好她，前奏時亦會手口並用，但女友說寧可幫我用手解決，究竟我可怎樣做？

阿Man

A：問題相當明顯，不用怎麼抽絲剝繭，已可得知是女朋友的主要投訴是閣下太粗魯。或許閣下會註釋這是落力的表現，可是女朋友卻是承受不來。

閣下宜嘗試由各步驟去找錯處，女性下陰在過程中濕潤而事後卻腫痛，多數因愛撫招致。愛撫的時候，若忽略了摩擦接觸的施力與剛柔度、手部衞生和整潔，即容易引起損傷。該損傷縱使輕微，但由於陰部皮膚脆弱，事後的一兩天易感到不適，尤以上洗手間時赤痛感覺更明顯，女性自然會憂心到炎症來襲。閣下應注意手部有沒有皮膚粗糙和手甲修剪不整齊，愛撫時輕微抓傷或磨損；又或愛撫時候是不是太肉緊，用力過度而令女方不適。這是很基本亦易於解決的情況，可先行改善。

性行為方面，交合時過度激情和力度過猛，其實容易使女方抗拒。多數女性享受性歡愉，所需索的不一定只是撞擊感，剛柔並濟、雙方合拍方是王道。如果親熱時間較長，就算女方的自然分泌足夠，亦宜事先準備潤滑劑，以備不時之需。

男女發展關係才不久，未曾了解雙方的性喜好，需要互相適應與磨合。察覺到情人逃避親熱，務必鄭重承諾保證，以後溫柔呵護。趁為時未晚，立即從微細處着手改善，修改錯處，情人重拾信心，才不會避之則吉。

李偉儀