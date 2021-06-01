初時被嫌棄　事後冧到痹

好多男仔追女仔都冇咩耐性，開頭被拒絕就心灰意冷唔敢再追，其實有時女仔都只係做姿態，畀多少誠意同耐心的話，打動到對方嘅機會自然大大增加。而日本AV就有大嫌系列，講男主角因為年紀大或樣衰而被女主角嫌棄，但後來女方被男方嘅雄風征服，更加愛到難捨難離！

怕醜累事

喺大人之劇場出品嘅《拍拖一個月，與嫌棄的男前輩中出交歡》中，怕醜仔涼介有幸結識到清麗美人兒明里紬，更以真心真意打動到對方，拍拖一個月後，紬妹多番向涼介作出性暗示，但係涼介因為怕醜而拒絕，自此紬妹開始對涼介表現冷淡。有一日，涼介遇到前輩大雄，不但對佢連番開導，仲帶佢返屋企睇珍藏嘅自拍情慾影片，點知女主角竟然係女友明里紬，講佢開頭嫌棄大雄，但係畀男方氹就兩氹再攬攬錫錫，居然由被動轉為主動，最後仲中出收場，涼介睇完真係傷心到爆呀！

有怨報怨

喺kawaii*推出嘅《立場逆轉直到完全服從》入面，伊藤舞雪係一間公司嘅高層，對下屬冷酷無情，鬧得就鬧，尤其對樣衰衰嘅中川特別嚴苛。為咗發洩怒火，中川電召高級應召女郎返屋企，而話咁快囡囡就嚟到，仲應要求戴住眼罩入屋，中川已經忍唔住對佢又攬又錫，點知除低眼罩後，竟發現係女上司舞雪，原來佢暗地裏兼職輔業。中川當然唔會放過有怨報怨嘅機會，一於要舞雪好好服侍自己，仲嚟個中出作結，而中川強勁嘅雄風令舞雪如癡如醉，最後居然愛上對方添！

精壯耆英

FALENO推出嘅《住在隔壁的討厭老人家》，講述沙月惠奈同媽媽搬到一幢公寓居住，而隔籬屋住咗個表面慈祥，實質上好猥瑣嘅阿伯，有一晚，媽媽因為趕住出街，於是拜託阿伯煮飯畀惠奈食，惠奈不虞有詐，食完之後就瞓着咗，原來阿伯喺飯內落咗安眠藥，阿妹醒來後感到全身乏力，只好任由對方魚肉！之後，阿伯不時上門搵惠奈再續前緣，而阿妹亦樂意接受，原來佢被對方嘅舌功同床技征服，甘願成為呢位精壯耆英嘅秘密情人。

簡評

今次介紹嘅大嫌系列作品，可以話係本仙近期相當鍾意嘅系列，因為劇情有晒鋪排同轉折，令人睇得投入又過癮！當中本仙最欣賞伊藤舞雪主演嘅《立場逆轉直到完全服從》，原因係舞雪又索又好身材，演技亦出色，而男主角又真係夠晒樣衰，睇見佢不斷玩弄舞雪嘅場面，特別覺得過癮，最後成功將舞雪嘅征服，更帶來無比成功感，真係想睇多幾次呀！