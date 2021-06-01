Jenna Sativa拉丁情人　熱情奔放

擁有古巴及巴西血統Jenna Sativa，散發出獨有嘅拉丁味道。（互聯網）

乜嘢叫「巴巴混血」？講緊嘅係擁有古巴及巴西血統嘅脫星Jenna Sativa，而呢位拉丁女郎卻係喺美國土生土長，憑住獨有嘅熱情魅力，喺四仔界嘅人氣超勁，粉絲更係男女通殺添！

為搵快錢

Jenna Sativa係古巴加巴西嘅混血兒，散發出純正拉丁女郎嘅魅力，喺美國亞利桑那州出生嘅佢，一直喺美國長大，熟悉美國文化，又同一眾四仔迷同聲同氣，難怪如此受歡迎，人氣十足。

佢自稱一直以嚟都冇乜夢想，只係想開開心心咁過生活，高中畢業後，先後喺咖啡店及快餐店工作，做咗幾年，發現經濟壓力愈嚟愈大，於是萌生投身四仔界搵快錢嘅諗法，結果喺2014年佢鼓起勇氣到脫星事務所面試，憑住拉丁女郎嘅熱情魅力，加上前凸後趷嘅火辣身材，成功獲得取錄，而處女作就係為著名四仔片廠FM Concepts演出女同作品，佢解釋因為當時較為接受同女性演床上戲，故此先有咁嘅決定。

口技非凡

及後，佢被大型片廠Reality Kings睇中，演出男女混戰作品《All I Want For XXXmas》，不但獲得極佳銷量成績，令佢人氣大爆發，更喺2016年AVN頒獎禮獲提名「最佳性愛演出」及「最火辣新進脫星」。獲得提名嘅原因，除咗因為佢擁有拉丁女郎獨有嘅熱情外，仲有嗰種富有侵略性嘅床上風格，令佢喺芸芸新人之中脫穎而出，深受四仔迷歡迎，而佢呢種風格，更令佢紅到歐洲四仔界。

之不過，Jenna Sativa坦言仍然最愛女同演出，因此佢好快又回歸到女同界，憑住非凡口技而深得男女四仔迷嘅歡心，結果喺2017年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳女同性愛演出獎」，同年喺AVN頒獎禮獲提名「年度最佳脫星」，出道短短3年就能夠有呢個成績，真係超勁呀！

Profile

出生日期：1992年11月12日

身高：160cm

三圍：34C-24-37

最近Jenna Sativa好鍾意着魚網絲襪舞動電臀，更將短片放上社交網同大家分享，當中鏡頭Close Up佢嘅37吋巨躉不停猛扭兼震動，猶如裝咗摩打一樣震個不停，相當厲害！