陳蕾變「大肚婆」守秘密　開騷咩都唔講得

歌手陳蕾現身銅鑼灣舉行直播靜音音樂會，共50名Fans入場支持。席間獻唱4首歌，她除了照顧現場Fans之外，又勁Hyper頻頻向樓下大電視的直播鏡頭送大頭，炒熱現場氣氛！不過事後她直言有少少後悔：「佢哋畀番我睇咁大塊面都真係幾醜怪！要同銅鑼灣嘅路人講聲唔好意思！」

陳蕾指綵排時都頗為輕鬆，但活動一開始見50名Fans戴住耳機圍住自己，猶如被同數量的監製監聽，就開始有少少緊張：「用耳機聽係聽得細緻好多，但入得嚟嘅都係支持我嘅Fans，咁諗就放膽咗去唱，最後揀咗同Fans眼神、肢體交流，嗰種心連心係重要過要將粒音唱到冇瑕疵，成件事好好玩，之後有機會都想再舉辦。」又笑說今次是首次開「4面台」，發現比起想像中忙，因為要照料到每一面的Fans。

講到早前曾放口風表示想開個人演唱會，她透露正籌備當中，希望今年內可以成事，更大賣關子說已有檔期在手，但確實時間、地點就要稍後先可公布，她抵死表示自己似大肚婆要守秘密：「3個月唔講得咁，真係驚小器！依家咩都話唔埋，唔知入座率會唔會Cut，唔敢對外講太多，驚個天收番。」