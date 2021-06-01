李麗珍喪母缺席首映　朱栢康被爆「偷食」

藝人吳鎮宇與李麗珍主演的新戲《逐水漂流》今晚（1日）首映，但鎮宇身在內地、李麗珍就因家事雙雙缺席，僅得朱栢康和蔡思韵等演員撐場，場面失色不少。朱栢康站台拍照後突然失去蹤影，經理人指他上洗手間，不過他再現身時卻「口郁郁」似在進食，他靦覥解釋說：「血糖低，所以走開食少少嘢。」他透露自初中已患上該病，外表看似魁梧的他不時見暈，家人見怪不怪：「平時會帶啲小食跟身。（咩最醫到你？）薯片，真係幫到手。」在旁的蔡思韵笑指開工期間曾目睹朱栢康「偷食」朱古力，作為戲中的社工亦會關心對方：「我喺戲裏面係社工，梗係關心吓佢。」

不過朱栢康於戲中飾演癮君子，所以必須減磅配合造型，經常「冇嘢食」，而其中一場「破地獄戲」更考起他：「拍完真係見暈，唔係好食嘢仲要學嗰啲動作。知道自己體力負荷唔到，準備好晒先拍，好彩1、2Take就搞掂。」

希望李麗珍保重身體

對於李麗珍因喪母未能出席，朱栢康表示看報道才知道，亦擔心對方情況，希望李麗珍有充足休息及早日調整心情，蔡思韵則希望前輩保重身體及節哀。

談到未來工作，朱栢康透露8月跟舞台劇演員陳淑儀合作，故即將投入綵排。而蔡思韵表示原本要到台灣拍新電影，但因當地疫情嚴峻需要延期，目前未知何時可起程。