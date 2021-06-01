「豬女郎」馮子紜F Cup任睇　吸40萬粉絲

台灣人氣網紅馮子紜，曾與台灣天王羅志祥扯上關係而人氣高企，性格忠於自我的她毫不吝嗇F Cup豪乳身材，經常在社交網以「放題式」晒性感相任君收看，粉絲人數高達40萬！

現年25歲的台灣網紅馮子紜（Teresa）五官精緻，加上36F驕人上圍而備受注目。她曾自爆在夜店遭台灣天王羅志祥搭訕兼邀回家，令其社交網追蹤人數飆升至近40萬，人氣爆燈。去年她乘勢推出性感寫真，將最美一面展示人前，獲外界一置好評。

「胸」襲便利店

Teresa毫不吝嗇網晒性感爆燈的靚相，最愛穿三點式示人，除了到海灘外，她試過被「野生補獲」着三點式到便利店購物，該照片在網上瘋傳，成為網民熱話。及後她「神還原」再以同樣打扮到便利店購物，令其忠於自我和豪放一面盡現，令人嘆為觀止。最令女士羨慕的是，她食極唔肥，經常飲珍珠奶茶及食雪糕等。而她的拿手好戲是躺在床上施展倒奶絕技，效果震撼，深得男粉絲喜愛。

除了做直播主持工作外，她偶爾任模特兒，其知名度更直衝內地，經常獲不同單位邀請合作，她坦言想向多方面發展，做全方位藝人。雖然母親曾反對她靠拍攝為主要職業，但了追夢，她不顧一切豁了出去。

Profile

生日：2月11日

三圍：36F、23、34

職業：主播、模特兒