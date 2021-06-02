【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿二辛巳金建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、會友

忌：出行、醞釀、醃製

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顔色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

管好脾氣可提升親和力，能與拍檔合作無間。

金牛

很多事情需要與人交涉，要有耐性才能招架。

雙子

相約伴侶盡情玩一天，為令冷卻的戀情升溫。

巨蟹

為瑣事而心煩，趕快找可信任的朋友傾訴吧！

獅子

工作進展理想，趁公餘與人聊天，心情更靚！

處女

易因固有想法而吃虧，要記下教訓避免再犯。

天秤

心情欠佳，不妨找友人聊聊天，勿鑽牛角尖。

天蠍

控制欲強，易給異性留下壞印象，務必收斂。

人馬

有機會跟不同人打交道，交際上的開支甚大。

山羊

荷包有進帳，花點錢慰勞自己也是無可厚非。

水瓶

主動關心別人，利改善人緣，與人交往添信心。

雙魚

忙於處理別人的事，宜找個發洩鬱悶的方法。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 財運強

（跌）兔 人緣差

鼠

人氣下跌，你的想法不被認可，但毋須氣餒。

牛

機會可一不可再！優柔寡斷令你付出代價。

虎

頭腦精明，吸金能力如有神助，偏財特別好。

兔

社交運欠佳，謹言慎行，可避免捲入是非圈。

龍

事業順利，可主動發表意見，易獲公司認同。

蛇

心情開朗，與身邊人和睦相處，可帶來好運。

馬

運勢一般，易丢失物品，沒必要就不宜外出。

羊

自律性強，全力投入工作，可望換來好成績。

猴

口才好，轉數快，有利面試、考試、談判等。

雞

話頭醒尾，能洞悉别人的想法，有利事業發展。

狗

信心滿滿，幹勁十足，事業發展無往而不利。

豬

是日沖煞，工作較辛苦，但不能忽略人際關係。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

芒種開運養生

芒種是陽曆6月6日前後的節氣，芒種是指小麥接近成熟，麥粒飽滿，麥稈上也長出麥芒的階段。而這個時節也標誌着盛夏即將到來，雨量增多，天氣由乾熱轉為濕熱，故芒種前後有所謂「霉雨天」，大約維持一個月。

古人認為萬物皆有靈性，而民間亦流傳有十二位花神。不過，芒種一到群花凋謝，花神退位在即，於是人間便有為花神餞行的習俗，以感謝神明為民間帶來美好光景。

另外一個芒種習俗為煮梅，據聞此習俗於夏朝時已開始。因芒種時節正是梅樹結出果實的日子，但梅的味道酸澀難以入口，需要經過加工才可以食用，人們就將梅曬乾再加入糖醃製，又或是將梅與糖同煮浸出梅汁，而在現代中醫的角度，芒種時氣溫上升，人的胃口變差，進食味道帶酸的梅類製品，自然有健脾開胃的作用。

除了陰氣，芒種時節的天氣悶熱，空氣中的濕度增加，在如此濕熱的天氣下，人體會積存大量濕毒，加上汗水外泄，耗損津氣，故容易出現心火盛、燥熱、精神萎靡不振及四肢困倦等問題。因此，芒種時節宜多吃具有祛暑及生津止渴的飲食，包括容易消化的蔬菜、水果、瓜類、湯水等，避免進食味道過甜或過鹹的食物，亦要少吃杧果、榴槤等濕熱生冷之物，以防「濕邪」入侵。