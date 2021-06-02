【TVB奧運會】朱智賢出戰沙排　張秀文激蕩賽跑

無綫為搞熱氣氛迎接奧運，將於《2020東京奧運會》開幕前舉辦《明星奧運會》，日前副總經理曾志偉在記者會中表示，有意於奧運倒數5日前舉行，結果真的成事，預計6月中後便開鑼，除了無綫旗下藝人外，亦歡迎圈中人參與。據知比賽項目眾多，包括游泳、跑步、推鉛球、標槍、跳高、跳遠、排球及拳擊等，有關方面現已加緊籌備，包括物色場地、各運動總會支援配合及安全措施等。

賽前加緊練習

日前在奧運活動中揚言不介意參與游泳項目的朱智賢，最後選擇挑戰最強項目排球！她受訪時說：「我游水唔叻，反而讀書時打開排球。（想有咩隊員或對手落場？）報名時要寫隊友，但我只係寫咗自己個名，因為唔知邊個識打。排球要好多人一齊打，所以平時冇人同我打，都放低咗一排，而且今次聽聞係沙灘排球，喺沙上面跳難度高好多，要再加緊練習先得！」

至於出名身材好的張秀文打算參加賽跑，問為何「棄水」？她笑說：「我唔識游水呀！雖然我『負擔』大，但都跑得好快，以前學校陸運會，我都有跑開400米、4x100同4x400接力賽。（你游水應該好睇啲。）我跑步都好好睇㗎！以前啲師妹好鍾意睇。（冇理由師弟唔鍾意！）師弟未開竅唔識欣賞，師兄鍾意啲！」又自爆跳高攞過獎牌，更有「撒手鐧」超級鉸剪腳！