點評周潤發鄭裕玲　丁羽為周星馳創立死亡大夜班

TVB以配音為主題的《好聲好戲》頒發「殿堂聲演大獎」獎項給殿堂級配音大師丁羽，縱橫電視、電影配音界逾60載的他，日前笑談巨星版《好聲好戲》，點評「影星配音王」排行榜。

他首推周潤發、周星馳與鄭裕玲，當中周星馳更比周潤發「棋高一着」，獲丁羽封為「王中王」，他說：「周潤發同鄭裕玲一睇完條片，即刻可以配，快夾準，但周星馳仲犀利，佢可以睇完條片，唔跟稿配，自己再加啲新嘢落去，叻在有建設性。」丁羽亦曾為了星爺創立了「死亡大夜班」，即凌晨三點至七點開工，全因對方喜歡夜晚工作，他說：「當年香港電影好蓬勃，一年我會配成128套電影，好多時啲期都爆，星爺（周星馳）又好想我幫手配佢嘅電影，加上佢又夜慣，所以就開咗呢個大夜班畀佢，真係全行首創。」

有讚亦有彈，丁羽亦談到配音界「地獄使者」，他指已故藝人董驃平時講馬時就「牙斬斬」，但配音就唔多掂，要逐句錄；另一已故藝人伊雷亦試過配一場吐痰戲，真的吐了一啖痰落李香琴的頭上，相當論盡！

丁羽早年獲謝賢封為「音間皇帝」，意指於配音界呼風喚雨，雖現已年屆86歲之齡，但他仍然「永不言休」，全因牢記老友記吳楚帆的一句話：「當年佢移民咗去加拿大，日日都喺度睇日出日落，覺得自己喺度等死咁，所以佢叫我千祈唔好退休，做得就做。」

堅決不退休，當然需要有健康的身體，丁羽至今都沒有「三高」，天天精神奕奕去返工，問到有何養生之道？他說：「我每日都會抽時間去做運動，跑步機、游水咁，之後再去焗桑拿，日日都出一身汗。」至於飲食方面，他幽默地指「老咗先嚟冇飽飯食」：「飲食要均衡，食飯唔會食飽，當然亦唔會捱肚餓，油膩我冇乜避忌會照食，當然開心最重要。」