東方日報C2：張秀文激蕩賽跑引仔望　朱智賢出戰沙排

無綫《明星奧運會》如箭在弦，有藝人已開始為參賽項目積極操練，身材向來有睇頭的朱智賢及張秀文「棄水」不參加游泳項目，分別挑戰沙排及田徑。秀文笑言雖然「負擔」大，但都跑得好快，更自誇：「以前啲師妹、師兄好鍾意睇我跑步！」

無綫為炒熱氣氛迎接奧運，將於《2020東京奧運會》開幕前舉辦《明星奧運會》，日前副總經理曾志偉在記者會中表示，有意於奧運倒數5日前舉行，結果真的成事，預計6月中後便開鑼，除了無綫旗下藝人外，亦歡迎圈中人參與。據知比賽項目眾多，包括游泳、跑步、推鉛球、標槍、跳高、跳遠、排球及拳擊等，有關方面現已加緊籌備，包括物色場地、各運動總會支援配合及安全措施等。

賽前加緊練習

日前在活動中揚言不介意參與游泳項目的朱智賢，最後選擇挑戰最強項目排球！她受訪時說：「我游水唔叻，反而讀書時打開排球。（想有咩隊員或對手落場？）報名時要寫隊友，但我只係寫咗自己個名，因為唔知邊個識打。排球要好多人一齊打，所以平時冇人同我打，都放低咗一排，而且今次聽聞係沙灘排球，喺沙上面跳難度高好多，要再加緊練習先得！」

至於出名身材好的張秀文打算參加賽跑，問為何「棄水」？她笑說：「我唔識游水呀！雖然我『負擔』大，但都跑得好快，以前學校陸運會，我都有跑開400米、4x100同4x400接力賽。（你游水應該好睇啲。）我跑步都好好睇㗎！以前啲師妹好鍾意睇。（冇理由師弟唔鍾意！）師弟未開竅唔識欣賞，師兄鍾意啲！」又自爆跳高攞過獎牌，更有「撒手鐧」超級鉸剪腳！

崔建邦教拳擊

眾多項目中，拳擊方面最多藝人報名，但由於危險性甚高，無綫特意開班為參賽藝人訓練，看他們是否達標，更找來本身是拳擊教練的崔建邦擔任導師。「女將」何慈茵及有功夫底子的李君妍、孟希璘都不敢鬆懈，現為邵氏藝人的何慈茵曾在《G-1格鬥會2》勇奪冠軍金腰帶，她說：「我比較大膽，因為唔怕食拳，但技巧上都要時間Pick Up。今次最主要唔係計輸贏，係想突破自己，無論TVB安排咩對手畀我，最緊要打出一場精彩嘅比賽！」

而崔建邦除了教拳，還為他們刮痧，消除疲勞，他說：「打拳用力係靠個背脊，但佢哋從來冇練習用呢塊肌肉，所以經過幾日操練，都有嚴重疲勞情況，刮完即刻鬆晒！」

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