E奶人妻做「教煮」　Big爆緊身衫索過《東張》主持

網上影片平台大把好嘢睇，因為疫情關係，好多人都會上去睇片學煮嘢食。「媽媽正在學做料理（ママはお料理勉強中）」呢個頻道大受網友歡迎，係由日本一個媽媽開設，佢嘅特色係從來唔會露樣教煮嘢食，但佢身材勁到爆，成功吸咗16萬粉絲訂閱！

呢位媽媽堅係不得了，下廚有一手，而佢身材同樣勁爆，目測有E罩杯！見佢拍啲煮食片，成日以緊身衫上陣，有佢E奶嘅加持下，出嚟效果相當誇張，有網友笑言呢位人妻性感程度，勁過《東張西望》啲成日着緊身衫嘅靚女主持！據知，佢老公其實係日本米芝蓮一星法式餐廳主廚，佢成日跟老公學嘢，之後再拍片同大家分享。

而近日，日本有網友晒出疑似係呢位人妻嘅真面目，網友反應有讚有彈，留言：「挺可愛的」、「無話可說」、「我覺得不摘口罩是正確的」、「口罩真厲害」、「是巨乳長相」，唔知呢張相係咪真係佢嚟呢？

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