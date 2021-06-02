任職非法夜店牛郎　韓藝瑟男友被爆曾被闊太包養

韓藝瑟的男友柳成宰被指曾被有夫之婦和失婚女包養。

韓國39歲女星韓藝瑟早前高調公開較自己年輕10歲的男友後，對方隨即被爆是話劇演員出身的柳成宰，其後有前記者網紅拍片爆料指柳成宰曾任職夜場的牛郎，更聲稱接獲不少受害女性對他的舉報，不過韓藝瑟強烈否認，指傳聞太像小說，認為男方是因為她的合約問題而遭抹黑，不過韓國爆料網「Dispatch」今日就披露男方的身份，指他的確做過牛郎及曾被包養。

爆料網為了確認柳成宰的身份而與多名知情人士聯繫，韓藝瑟的友人A某對她公開戀情不感到意外，但沒有想過她會隱瞞男方的過去：「反正這件事總有一天會被公開，到那個時候才收拾就太遲了，所以我以為她會主動說出來，就像她平時一樣率直坦白。」爆料網收到多名自稱是受害人的舉報，受害人都直指韓藝瑟公開男友的照片對她們來說是傷害和加害。

柳成宰被爆是於去年在首爾清潭洞一間非法經營的卡拉OK認識韓藝瑟，該夜場只持有一般食店牌照，不容許在店內設置卡拉OK機器和提供男接待員服務，現時該店被區廳發現非法營業，已將招牌換走。而柳成宰就被指曾在卡拉OK任職牛郎，牛郎雖不是犯法，但如與客人有代價性關係就是犯法，曾獲柳成宰接待的B某表示：「比起牛郎，他更接近『燕子』的性質，是以包養為目的。」據B某指，女客人可以挑選牛郎，「燕子」則是轉流制度，要花上巨額才可以選特定對象。

C某就爆料指柳成宰曾多次被包養：「他曾獲得多名有夫之婦和失婚女的金錢支援。」C某更向爆料網提供相關照片，並指他於去年9月與韓藝瑟交往後已辭去卡拉OK的工作。另一知情人士D某透露韓藝瑟曾因為想替男友洗底而希望讓他以演員身份出道，亦因此與前事務所出現分歧，而現時柳成宰已將社交網設為非公開，更已取消關注在夜店工作時認識的朋友，似乎是想徹底抹走做過牛郎的痕迹。

而最近與韓藝瑟簽約的High事務所就表示：「我們確認過後，證實報道的內容並非事實，請大家停止對演員私生活的惡意猜測。」