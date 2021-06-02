朴寶英新劇顏值逆天　鎖齡減肉秘訣逐個數！

事隔兩年回歸小熒幕的朴寶英除了守住「童顏」外，微微的包包臉亦瘦成了V面，女神的變美秘笈必須要學。（互聯網）

近日，由朴寶英、徐仁國主演的韓劇《某一天滅亡來到我家門前》熱播，CP感滿滿的兩人加上奇幻又甜甜的劇情令該劇好評不斷。現年31歲的朴寶英在劇中扮演高中生亦毫無違和感，不愧為公認的「童顏女神」。除了皮膚狀態超好外，事隔兩年再回歸小熒幕的她，肉肉臉也瘦成了V面，眼睛看起來也更大了！最近，朴寶英就在網上分享了自己的瘦身餐單，此前亦曾公開過保養和身材管理秘訣，想鎖齡減肉就要速速向女神倣效啦！

超簡單瘦身餐單

要成功由微微的包包臉變成V面相信也需要付出不少努力，最近朴寶英就在社交平台上分享自己需要體態管理時瘦身餐單，那就是香蕉加雞蛋，以這樣的組合來代替一餐，既有飽足感，又可以補充蛋白質和維他命。

4大身材管理秘訣

除此之外，她亦曾在節目中分享過自己的4個身材管理秘訣。首先第1個是3餐準時吃，戒零食、甜品。朴寶英不會刻意去節食，她強調自己再忙都要堅持「3餐準時吃」的原則，不要讓自己吃太晚和吃消夜。3餐以外，就不讓自己吃甜品和零食。

為了令自己堅持不多吃，朴寶英的第2個方法是用自己最胖時的新聞照片來當手機桌面，以此來抑制自己想吃的心。另外，因為屬於易水腫體質，所以朴寶英習慣在運動後泡澡半小時，一方面可加速血液循環和新陳代謝，另一方面又可紓緩壓力和疲勞，同時有助消耗卡路里。

最後1招不能缺少的就是運動，朴寶英會定期上健身室或是居家做一些鍛煉核心運動，以調整體態和身體平衡，令自己的肉肉變得緊緻。

宋仲基同款保養秘笈

朴寶英跟宋仲基合作拍攝《狼少年》的時候，見對方的皮膚狀態極好，於是向他偷學了兩招。第1招是「每日一蘋果」，蘋果中含豐富的維他命C和營養，可以抑制身體黑色素。朴寶英倣效他，堅持吃了之後皮膚真的變得透亮。第2是每天至少飲1公升水，朴寶英會把水分成兩份，早晚各飲一大瓶，便能促進新陳代謝，發揮排毒養顏功效。

兩大護膚技巧

除了男神同款保養秘笈外，朴寶英還有兩個特別的護膚技巧。她分享自己是混合偏乾肌，在轉季和皮膚乾燥的時候，會以疊塗方式來加強補濕效果，例如在潔面後先塗上補濕乳液/產品，吸收了之後再疊塗抗老乳霜，不過她強調只會在夜間保養時這樣做。

另外她亦會把化妝水和安瓶的使用順序倒轉，先塗精華安瓶，再濕敷上化妝水，以濕敷的方式令肌膚更好的吸收安瓶中的成分，過程中不斷在化妝棉上補噴化妝水，保持足夠的水分。