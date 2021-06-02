【李我出殯】羅家英送最後一程慨嘆：係全香港損失

香港廣播劇界「開山祖師」李我（原名李晚景）早前病逝，今日（2日）上午於香港殯儀館舉行儀式，多位生前好友到場送別，其遺孀蕭湘於早上約9時10分到場打點。

藝人胡楓稱與李我於粵語片年代已認識，唯未曾合作過，他說：「同佢好傾得埋，佢好講得笑，為人又疏爽，最欣賞佢嘅《天空小說》，仲記得當年廣州風行電台12點就開始廣播，全香港嘅收音機都會聽住佢㗎。」他指近年與對方有間中見面。

藝人羅家英表示10多歲時跟父親飲茶時認識李我，後來父親去世後便沒有見面，他說：「後來李我叔喺屋企開始唱曲先再見番，佢好有才華，書法寫得好，雖然應該讀書唔多，但勝在聰明同有記性，好多廣州典故同明人笑話佢都記得好清楚，係時代嘅見證，見聞又多所以出好多書。（對佢離開有冇覺得可惜？）我覺得係全香港嘅損失，不過冇辦法啦都99歲，佢係無可替代嘅，作為後輩今日嚟送佢最後一程。」他指太太汪明荃與對方不太熟稔，自己最後一次見對方已10多年前，但一直有打聽其消息。

大殮儀式於早上9時30分開始，10時30分辭靈儀式後靈柩由多位生前好友包括羅家英、胡楓、丁羽、阮兆輝、李龍等扶靈，由男孫捧着李我遺照步出靈堂，遺體隨即移送往歌連臣角火葬場火化。