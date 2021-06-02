「荷里活大嘥鬼」尼古拉斯基治買古怪嘢險破產

荷里活有好多「大花筒」因不擅理財狂洗錢而陷財困，其中奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）就是洗得最古怪的一個，買漫畫、玩具、恐龍骨、城堡、鬼屋，總之乜鬼都買，最後搞到幾乎破產要狂接戲來幫補下！

基治在荷里活出晒名產量驚人，單是2019年，他一口氣接拍6部戲。佢咁搏命唔係因為勤力，而係要幫補家計「滅貧」！曾經是全行收入最高男星之一的他最愛亂買嘢，唔貴唔買，他擁有15個物業、超過30架電單車以及50架名車、4隻遊艇。而在15個物業當中，有一所是位於美國新奧爾良的19世紀著名凶宅「LaLaurie Mansion，他多年前以2,650萬港元買入，後因害怕受詛咒而額外花錢在鄰近建9呎高的金字塔墓碑「辟邪」。

而他亦試過於2011年宣傳電影《幽靈車神:死神復仇》（Ghost Rider: Spirit of Vengeance）時，在羅馬尼亞的「吸血殭屍」德古拉伯爵的古堡過夜。認真古怪！

除了奢侈品之外，他亦有鋪收藏癮，而品味亦相當獨特 !他曾花費117萬港元買下初版的《超人》（Superman）漫畫，可見他對漫畫及超人的熱愛。就連兒子的名字Kal-El都跟足超人。而他亦愛收藏玩具，2015年曾被fans影到與老婆金容京來港在灣仔舊式玩具店掃貨。不過他亦有唔少古靈精怪的收藏品！例如他曾經一擲千金以215萬港元買下一副恐龍骨化石，此外，他亦試過花過百萬港元買章魚作寵物，連侏儒頭骨亦唔放過一一買下收納在家中，另外他亦有花211萬港元買入兩條眼鏡蛇。因揮霍無度，導致他曾喪失近10億港元身家。