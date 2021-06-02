減肥必飲！梳打水當水飲都冇問題?

近年愈來愈多人喜歡梳打水，甚至有人當成普通水飲用，認為梳打水不會致肥，營養師Joyce表示，梳打水本身零熱量，亦不含任何脂肪，的確不會致肥，但當中亦有不少陷阱，她解釋：「市面上有部分梳打水其實加入了糖，令其熱量增加，１罐已經有112卡路里，如果攝取過多糖分和額外熱量，其實都有機會致肥。」除此之外，大部分罐裝梳打水都含有添加劑，當中包括76至90毫克的鈉質，但正常人飲用其實問題不大，她說：「可是高血壓人士就要小心，不宜將梳打水當普通水飲，避免在無形中攝取過多鈉質，令血壓上升，繼而增加腎臟負荷。不過對一般人來說，暫時都沒有科學根據指出，長期飲用梳打水會影響健康，反而有研究顯示，梳打水有助減輕便秘和消化不良的情況。」

碳酸水是一種統稱，泛指所有有汽的水，而梳打水、有氣礦泉水和湯力水均是碳酸水的一種，其中梳打水是經人工加入二氧化碳及添加礦物質而成，Joyce表示：「湯力水其實和梳打水分別不大，只要加入了一種物質從樹木提取出來，名叫奎寧的物質，但奎寧這種物質味道帶苦，所以湯力水通常都有添加糖，一罐已有120卡路里，並非0卡路里不致肥的飲品。至於有氣礦泉其實沒有經過後期加工，裡面的氣體及礦物質均來自於天然泉水，根據美國食品藥物管理局的監管，需含有最少250ppm礦物質以及微量元素，才可以稱為礦泉水。」

有人會擔心碳酸會影響牙齒健康，其實根據美國牙科協會指出，雖然碳酸帶有酸性，但碳酸含量極少，所以與普通水一樣，不會對牙齒琺琅質造成影響，「但也要小心加了額外糖份的梳打水或碳酸水，因為過多糖分攝取會引致蛀牙的問題。」除此之外，有人會以梳打水混酒，希望減低飲醉或宿醉的情況，Joyce解釋：「其實碳酸水中的二氧化碳，會加快酒精進入消化系統，反而會容易增加飲醉或宿醉機會，曾經有一個研究，由21人分別飲3種不同酒精濃度的飲品，包括淨飲伏特加、伏特加混純水，以及伏特加混有汽水，最終有14人在飲用伏特加溝有汽水後，其血液酒精濃度比加入純水高4倍，可見碳酸水未必可以減低飲醉或宿醉的情況。」