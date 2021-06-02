【簡潔生活學】收納個案：愛烹餁 餐廚工具爆棚

婚後的太太們，很多時喜歡為家人做飯，在職媽媽也會盡量下廚，慳錢又健康，更是一個不錯的減壓興趣，但當下廚的興趣日濃，廚房小家電數量便會遞增，連餐具也不放過。買的時候，通常一腔熱誠，但使用一兩次後便有機會打入冷宮，換來其他新貨品，那應該怎樣處理和安置這些廚具呢？

張生張太和兩位小朋友，分別九歲和六歲，住在港島區一個三房單位，兩位小朋友由張太貼身照顧，家中並沒有僱用工人姐姐，我認識張太時知道她是位烹飪高手，但她說當初是一曉不通，直到現在才比較得心應手，她說是經過很多失敗和嘗試，最重要是餐具和廚房電器數量累積不少，廚房因儲物太多，所以空間變少；於是便萌起收納之意，希望可以進行空間大改造。

我先了解張太每天生活習慣，她十分注重家人飲食營養，每天到市場買新鮮食材，三餐準備充足，亦會準備賣相吸引的小食和午餐給小朋友，像日本主婦的便當一樣精緻；所以環保食物盒比較多，張太喜歡為家人準備豐富的晚餐，注重餐桌擺設和餐具運用，希望能為每天辛勞工作的張生預備豐富的一餐。到晚上小朋友入睡後，兩夫婦還會喝杯紅酒聊天，減壓之餘，亦是兩夫婦私人時間。

當了解張太生活概況後，我說她現時的廚藝已經爐火純青，手到拿來，廚房小家電應該可以考慮需要減量，先將所有廚房小家電取出，再衡量有哪一個是不會再用，又或者已經一年沒有採用，可以的話，只儲存這一年內曾經使用的小家電。環保食物盒亦一樣，只留比較常用，如果已經超過長時間沒有使用的，應該考慮是否轉贈。餐具同樣道理，如果再次購入餐具，顏色方面可以採用素色，例如白色，易於配搭，便不會容易再買新的。

收納方面，比較常用的餐盒和餐具，放在眼睛水平線、中間位置。而比較重的家電可考慮放在櫥櫃底層，方便取出的時候不會弄傷，而櫥櫃較頂層，可以放一些比較少用的雜物又或者體積較細或比較輕量的；沒用的小家電可以放在網上出售，食物盒和餐具可考慮轉讓或捐贈，便不怕浪費了。

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Profile：Kitty Wong

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