疑撩女對話曝光！Edan獲兄弟力撐：做好自己

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）與Ian（陳卓賢）在鰂魚涌出席網上慈善音樂會記招。三人現場又學跳精神健康操，齊齊分享減壓心得。

近日網上爆出Edan舊愛在社交網踢爆他曾出軌，更有疑似他撩女「想磨吓」的露骨對話流出。Edan受訪時對於被翻舊史，他坦言最初會有點不開心，會調整心態，亦明白藝人要面對公眾，隨後亦與「前度」溝通過，希望不要影響她。問到可擔心事件影響形象？他說：「擔心都冇用，做好自己，班兄弟都好支持我。（將來網上留言會唔會小心啲？）唔回應了，多謝大家關心。」

三人在活動上分享減壓方法，講到姜濤最近疑似壓力爆煲，在網上放負狂呻，令粉絲相當擔心。Edan指姜濤只是工作太忙、感疲倦，現在情況OK。 Anson Lo認為姜濤是需要私人空間的人，讓他靜一靜再陪伴已足夠。Ian則笑指姜濤經休息後，現時在網上留言比以前更開朗。

對於粉絲內訌一事，有粉絲投訴歌迷會會長數目不清，Anson Lo表示經理人有跟他提及事件，認為每人也不同意見，希望粉絲能一團和氣，開開心心。問到會否出面調停？他說：「自己唔鍾意見到人嗌交，希望大家理性去分析作事，相信自己嘅粉絲係好乖，件事公司都處理緊。」

將於6月9日生日的Ian，問到與女友盧慧敏拍拖後首個生日會怎樣慶祝？他說：「嗰日要開工，自己唔係節日感好重嘅人，可能會簡單食飯慶祝，平平淡淡已經好開心。」