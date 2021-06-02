【陽光驅動】Silent 62　靜音啟航

愈來愈多人着重環保，不少產品開發商紛紛於設計過程中加入「可持續性」元素，連遊艇生產也不例外！像主打環保豪華遊艇Silent Yachts推出的「Silent 62」，除了利用玻璃採光外，還加設了太陽能電池板，給船上設備供應綠色能源，加上它標榜純靜音行駛，可為船主帶來更舒適的航行體驗。

得獎遊艇升級版

售價約242萬歐元（相當於2,300萬港元）的「Silent 62」，出自奧地利品牌Silent Yachts，可說是早前獲得「German Design Awards Special 2021」殊榮——「Silent 60」的升級版，除了把原有的飛橋加建成第三層甲板，還延長了船體的總長度，達到62呎，務求增加船上的活動空間。另外，在外觀方面，它通過了計算流體力學（CFD）認證，擁有吃水線、反向船首等高性能特點，加上船體採用大量碳纖維材質，大大減輕遊艇的重量。

毋須使用發電機

性能方面，「Silent 62」屬於一艘遠洋巡航遊艇，配備了42塊強力的太陽能電池板，最高峰值達17kWp，因此毋須使用發電機，也能為船上各項設施提供足夠電力，可連續數星期、每天巡航近100海里。值得一提，它又配備了無聲電力推進系統，航行時不但無噪音、無煙霧，連震動也大大減低；再者，遊艇的吃水深度不足1米，能夠直達水深較淺的海灣停泊。

內部布局富彈性

為了滿足不同船主的需求，新船備有3個獨特款式，分別是Open Version Sky Lounge、Cabin Variations Front Exit，以及Closed Version Owner's Suite。至於內部布局亦可按船主需要提供多種選擇，很有彈性。舉例：下層甲板除了設有主人套房，還可自由規劃出2至4間客房；主甲板有一個面積約50平方米的會客區；船尾和船首均有充足的戶外空間，讓乘客可近距離體驗大海的風光。另外，船尾設有液壓式平台，可容納長達4.2米的小艇、橡皮划艇、水上電單車等，切合水上玩樂愛好者的需要。

規格表

船長：19米（62呎）

船寬：8.99米（29.5呎）

吃水：0.93米（3呎）

燃油容量：1,600升

水箱容量：1,000升

太陽能峰值：17kWp

巡航速度：6~8節

最高航速：20節