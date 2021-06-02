輕巧按摩槍　「靜靜」起革命

近年市面的按摩槍多不勝數，但力量與噪音之間難以取得平衡，按壓力度強，聲浪難免增加，對用戶或旁人造成滋擾。新抵港的Hydragun打破以上慣例，專利SmoothDrive摩打技術把噪音水平壓制在30至50dB，聲浪比一般按摩槍低一倍，甚至比雪櫃或筆電風扇還要少；而且它的槍管由Niflon塗層的無縫鋼材製成，能減低槍枝高速來回時產生的摩擦，既有助減少噪音及多餘震動，還能減少磨損，提高耐用性。

聲浪低的同時，它的力度都唔弱，每分鐘可拍打3,200次，並提供6段速度調校，照顧到輕度恢復或重度緩壓要求。它的重量僅1.04kg，長用不會手痠，外殼及手柄則分別為航空級鋁及納米級矽膠，後者更符合人體工學，讓前臂和手腕保持在最舒適狀態下使用。電量方面，充滿電可用6小時，智能安全晶片會在連續使用10分鐘後自動關機，避免過度使用令施打部位過於刺激。

當然，有按摩槍都要識用先得。美國體適能總會註冊體適能教練李韋煜博士（Justin）建議使用時避免打中骨頭，因為可能會造成骨折。另外，血管位置例如頸部亦要避免，建議膊頭以上的位置都避免以按摩槍按摩。初學者可以選擇大肌肉例如大腿、手臂，相對安全。至於正確的按摩力量，Justin建議「less is more」，只要感受到輕微力量已經足夠，因為大力按摩時肌肉可能會出現太大反應導致繃緊，反而出現負面效果，必須循序漸進紓緩肌肉痠痛。