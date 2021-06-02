擊敗Olivia Rodrigo　BTS第4度稱冠Billboard單曲榜

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），去年8月憑首支英文單曲《Dynamite》登上美國單曲榜「Billboard Hot 100」冠軍，成為首個在該榜稱冠的韓國歌手單位，而他們今日再憑5月21日推出的英文單曲《Butter》稱冠「Billboard Hot 100」，是他們繼《Dynamite》、《Savage Love》及《Life Goes On》後，第4度登上該榜榜首，相當威水。

最近人氣勁爆的美國新人女歌手Olivia Rodrigo上周於該榜稱冠，本周亦被睇好有望擊敗BTS奪冠，不過綜合美國電台播放次數、音源銷量和播放次數後，《Butter》還是更有優勢，最後成功登上冠軍，Olivia Rodrigo的歌曲《good 4 u》和《de ja vu》就分別登上第2及第3位。而BTS今日在官方社交網上載合照，並留言說：「多謝ARMY（BTS官方粉絲名）。」

另外，隊長RM與Jimin昨日被爆分別以約4,500萬港元及4,200萬港元買入首爾龍山區漢南洞的「Nine One Hannam」公寓，據指兩人買入的公寓面積相同，區別只在有無露台。