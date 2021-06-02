本日日本：抗菌布製隔板　超輕便攜勁好用

今時今日食肆座位大多安裝了隔板，以防病毒傳染，不過穩陣起見，自備一塊都無壞！日本著名建築師坂茂與纖維製造商Komatsu Matere合作，設計了一款桌上飛沫隔板Paper Partition System with Aerotechno（PPSA），絕對是防疫好幫手。現時流行的桌上隔板大都是以樹脂製成，但卻有不少缺點：例如飛沫噴到樹脂隔板上會有擴散及接觸感染的風險、需定期擦抹消毒、同時亦影響了交談時的聲量。針對這些情況，PPSA採用了紙管作支架、再配上布料作阻隔之用。該款布料採用了製造口罩的技術，既抗菌同時又吸收了飛沫，加上布料具透明度及通氣性，不會影響溝通。重量方面，亦比樹脂隔板來得更輕並容易組裝，便攜性一流。另外，可以透過接頭可將兩個或以上的隔板連接，可適用於較大的空間。假如不小心弄污的話，布料可以放進洗衣袋內機洗（可洗約10次），每個售3,850日圓（約HK$273），兩個售5,940日圓（約HK$422）。