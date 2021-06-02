飛躍國際！欣宜同Alan Walker合作　挑戰唱國語快歌

歌手鄭欣宜（Joyce）與音樂製作人T-Ma獲音樂平台邀請，代表香港與來自印尼、馬來西亞及泰國的歌手和製作人，傾力製作國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker最新人氣單曲《Believers》的多個翻唱和Remix版本。對於有份參與今次特別企劃，Joyce直言感到「好威」：「Alan Walker係大家都認識嘅音樂人，能夠代表香港去製作Remix版本，好開心！」T-Ma亦表示：「正！我好欣賞Alan Walker，一直有聽佢嘅作品，知道佢有好多非常流行嘅歌曲。」今次是Joyce首度挑戰演唱國語快歌，她大呻難度十分高：「好難唱！歌詞非常密集，好似唸急口令咁，我從未試過用國語唱快歌，聽到製成品時都覺得自己真係好犀利！依家又發掘到將來可以再嘗試嘅挑戰。」

Alan Walker亦表示對於能夠一起完成此企劃極具意義：「當我睇到佢哋喺歌曲製作過程衍生各種唔同想法同方向，實在令人歎為觀止，呢啲歌手同製作人為歌曲帶來截然不同嘅火花，佢哋點樣製作出獨一無二嘅版本亦令我有所感悟。期待有一日我們可以一齊現場演奏呢首歌！」