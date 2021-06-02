簽約新公司受器重　龔柯允獲老闆請老師教唱歌

歌手龔柯允（Karen）轉投新公司後獲老闆器重，除了為她舉行加盟發布會和為她做主角的電影包場舉行欣賞會外，近日更請來星級歌唱老師Christine Samson教她聲樂，以及化妝老師教她化妝。Karen星途不平，直到去年參加《全民造星III》時又被批評音樂潛能已見底，但唱片公司老闆就有不同想法，認為她還有未被發掘的潛能，故完成比賽後旋即商討簽她成為旗下歌手，Karen說：「其實參加節目嘅時候，可以算係自己最迷惘階段，當時係希望可以透過節目令自己再進步，當然喺節目入面我得着咗好多，但係歌唱事業方面我就好似一直塞住咗喺樽頸位，好難再有新突破。當時真係有啲唔開心，始終我最鍾意都係唱歌，我唔想放棄。真係好幸運得到老闆賞識，仲安排我上星級音樂老師嘅堂，老師除咗調校我嘅唱腔之外，亦教我點樣去了解自己，再將自己同音樂結合，搵一個最適合自己嘅唱腔。」

而她之前與谷婭溦上《勁歌金曲》表現大獲好評，新歌《一轉眼》更獲爆like支持，她開心獲老師稱讚：「老師講可能我之前太被自己框住咗，所以就好似已經見底咁，但其實只係未搵到一個突破點，好開心遇到老師，佢幫我突破到呢個框框，亦要好感激老闆畀咗呢個機會我，希望日後可以再有更多唔同嘅自己畀大家見到。」