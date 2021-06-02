平治E53 Coupe 4MATIC+　中環現身

配備全時全輪驅動連可變扭力分布系統的全新Mercedes-AMG E53 Coupe 4MATIC+高性能雙門轎跑，最近與全新AMG特別版腕錶雙雙現身中環。

前者搭載的3.0L直六引擎，在渦輪增壓及電動機械增壓加持下，最大馬力435hp，520 Nm峰扭大力更可於1,800rpm起至5,800 rpm間全數傾出。搭配9前速AMG Speedshift波箱，完成0-100km/h加速僅4.4秒。全新 AMG Performance 軚環， 後方鋁製轉檔撥片變得更大，擺放位置更低，可以更精準控制轉檔。

後者是Mercedes-AMG最近與瑞士高級製錶商合作，以汽車工程物料打造AMG特別版飛行員計時腕錶。是次合作，還打破了製錶商兩個第一次，包括：首次為43毫米飛行員計時腕錶搭載 69385 型自製機芯及首次採用配備超輕、抗刮鈦金屬錶殼，展現不一樣的「鈦」誘惑。

5級鈦金屬表面處理賦予腕錶啞光灰外觀，靈感源自 AMG 最具代表性的Selenite Grey Magno 啞灰車色。錶盤以精細編織的碳纖維打造，物料直接取自 AMG 包圍零件。黑色碳纖維錶盤與銀色計時小錶盤形成強烈對比，並令人聯想起賽車儀錶。