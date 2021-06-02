【娛刺撈飯】新勁歌委屈歌星？無綫夠噱製造三贏

年輕人同前輩，喺呢個時代好似愈來愈對立咁，年輕人會覺得前輩敦起個款恃老賣老，幾時都話要做自己；老一輩就覺得後生仔冇禮貌又話唔聽，寸寸貢目無尊長。其實想成功求進步，創意係緊要，但唔夠經驗都係死，前輩想畀意見你，咪虛心聽咗先囉，如果一開始就落閘、唔啱聽又反檯，Sorry咁樣唔係有型，係幼稚。

無綫《超級大綜藝》大改革，連開播40年嘅《勁歌金曲》都要改頭換面，搵觀眾同「音樂導賞團」現場畀Like同講評。呢個世界係咁架喇，吓吓畀面話勁話正話好聽，出面邊有Noise先得架，所以大家記得嘅，都係「豹哥」單立文嘅狠辣Comments，同埋菊梓喬聽到呆晒，馮允謙、洪卓立聽到面燶，加埋何雁詩爆喊嘅畫面。

賭王曾經講過，唔怕你精、唔怕你呆，至怕你唔來；節目出街之後最驚嘅，就係好似空氣一樣，無聲無息冇人講。新版《勁歌金曲》因為夠噱，畀傳媒廣泛報道，網上亦都有回響，咁就證明改革成功啦。單立文喺唔少新一代眼中，只係《愛‧回家》嘅熊樹仁，但其實佢喺80年代已經玩Band，組成樂隊Blue Jeans藍戰士紅極一時，話佢係樂壇老前輩，「豹哥」受得起有餘。但有輩份唔代表講嘢啱，最重要係睇番「豹哥」嘅言論，究竟係亂鬧一通吖，定係有實際建設性，如果係有益嘅逆耳忠言，所謂受批評嘅年輕歌手，應該多謝前輩肯袋錢落自己袋。

「豹哥」雖然話菊梓喬新歌普通，認為佢成日唱劇集主題曲，或者係致命傷，局限咗發展，但咁樣都算批評咩？其實所謂好嘅評論，就係要唔理對方係權威又好、紅人又好，都要大膽咁一針見血指出問題，淨係畀面圍威喂、不痛不癢咁明踩實讚，觀眾一睇就知，之後就拜拜冇下次，咁拍嚟有咩意思？另外評論最重要一點，就係喺指出問題之後，畀番改善嘅實際建議，唔係就變成為批評而批評。咁「豹哥」之後點同Hana講呢？佢希望菊梓喬可以多啲嘗試其他曲風，就算又唱劇集主題曲，都可以令個形象立體啲，令隻歌帶出唔同嘅主題同含意。喂，有頭有尾有Point有建設性，如果咁都話會令Hana難受，似乎太睇小呢位3屆最受歡迎女歌星嘅氣量。

咁話阿Jay馮允謙冇大熱歌又點呀？唔少批評話「豹哥」過火，但「豹哥」提到希望阿Jay跟Eric Kwok學嘢，就搵呢2位音樂人嘅作品去比一比，阿Jay嘅所有作品，講Hit真係好難同Eric Kwok嘅《夕陽無限好》同《囍帖街》去比。你最多可以話，阿Jay根本唔想行「豹哥」口中所講嘅傳統成名路。而「豹哥」喺評論嘅時候，亦都係出於好意多過諷刺。

其實所謂評論，即係個人睇法之嘛，只要係事實冇老作而又善意，無論你係達官貴人定係社會最低層，都應該花時間去聽，喂冇壞架係咪先？聽嘅一方，只要抱開放嘅態度，同埋成熟嘅思維去處理批評，啱聽咪檢討，無理咪算數囉。好似阿Jay咁，佢話會過濾其他人嘅意見，如果唔認同嘅就唔會理。依家講嘅有理，聽嗰個又成熟，成件事好圓滿喎。

1個真人騷節目，如果冇1個Juicy、博到眼球嘅形式去包裝，就算幾畀心機搞、幾用心去宣傳，到頭嚟都係白搞。有人話無綫呢次係擺歌手上檯、無理過佢哋嘅感受，其實入得娛樂圈，你估仲係純情玻璃小白兔咩，係人都知個遊戲係點玩架啦，你估「豹哥」真係同佢哋有仇咩。同埋觀眾樂迷嘅眼光係雪亮嘅，歌手如果受到唔合理嘅批評，只會更加支持你，突登搵你隻歌去聽添。新版《勁歌金曲》只係表面殘酷，內裏係TVB、「音樂導賞團」同歌手Win Win Win三贏呀。