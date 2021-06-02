千色Citistore「C生活」家品店　黃大仙中心開幕

【營業資訊】C生活為千色Citistore旗下的優質家品專門店，繼今年4月於沙田開設首間分店，踏入6月於黃大仙開設第2間分店。C生活將「豐盛」、「圓滿」及「豐富」的生活理念融入品牌，為顧客提供多元化及創新的商品。憑藉龐大專業的採購團隊，為顧客搜羅大量優質、物超所值的產品及服務，帶來一站式的便捷購物體驗。

位於黃大仙中心的新店佔地約1,700呎，店內設計以鮮綠色、木製陳列為主調，與C生活的商標互相呼應，予顧客清新、舒適自然的感覺。店內附設兩大購物區域，讓顧客目不睱給及滿足不同所需，包括不同知名品牌的優質廚具用品及小家電，如美亞、Lock & Lock、NUTZEN及伊瑪牌等，亦有來自日本的各式文具玩具、DIY配件、廚房用具、收納用品、浴室用品及個人護理產品。

為慶祝C生活黃大仙店的全新登場，由即日起至6月20日備有一系列開幕新品及禮遇，例如以優惠價$59換購幸運福袋(價值$233，每日限售50個)。另有精選優惠產品，包括美亞16厘米易潔單柄煲、美亞20厘米易潔煎鍋、量品矯正坐墊。凡選購指定產品可享買8送1優惠；顧客購物淨值滿$100或以上，可免費獲贈人氣品牌自動泡沫洗手液機（每日100個）。顧客即場成功登記成為Citi-Fun新會員，可免費獲贈精美水樽1個，購買任何貨品可獲享雙倍積分，抵上加抵！