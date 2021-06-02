鄭伊健狂揈招牌長髮　爆羅家英金句「豈有此理」

藝人鄭伊健的招牌長髮，早前被育髮品牌睇中邀拍廣告，廣告中伊健奉旨狂揈頭，及引用羅家英經典電影動作和金句「豈有此理」，極為搞笑，並一Take完成。狀態大勇的伊健，拍攝當日他要跑步，又要駕駛超級跑車，還自度舞步原地轉身，可謂充滿活力。為展示招牌長髮飄逸效果，他在鏡頭前不停自轉又手舞足蹈，為了具節奏兼有美感，伊健靈機一觸，引用家英哥在電影《大內密探零零發》中，經典動作和金句「豈有此理 豈有此理 豈有此理」，左右揈頭，全場爆笑。之後導演要求伊健與跑車競賽以展示Man爆魅力，拍攝時要攝影師和燈光師配合，看似簡單的幾步跑步動作，其實難度甚高。伊健說：「我有熱身和拉筋，今次只負責跑，好輕鬆，最辛苦係成隊Crew，帶埋器材跟住我跑，來回跑咗好多次。雖然唔使我真係跑得好快，但要拍出效果，需要好好配合。」向來愛車的伊健，面對現場一部價值約500萬元的麥拿倫超級跑車，因保險和安全理由，故只可以坐在車廂內拍攝，有得睇無得「駕駛」。

伊健對保健產品代言特別講究，事前了解產品成分和親自測試，還親自服用產品超過3個月，他滿意才答應合作，是負責任的代言人。他說：「產品由三位志同道合嘅藥劑師代理，佢哋話睇咗好多我以前嘅電影作品，好想同我合作。我要求親自試用再決定，又攞咗去做好多測試，結果一拍即合。」他坦言亦曾有擔心脫髮問題，覺得脫髮問題與遺傳基因及日常護理有關，他主張多做運動和均衡飲食：「其實冇得太驚嘅，最緊要做好自己。」自覺現時髮質不錯。