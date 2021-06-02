堀尾實咲　索到上擂台

喺擂台比賽上，兩位健兒會施展渾身解數以求擊敗對方，台下嘅觀眾則聚神匯神睇比賽，不過大家最期待係回合之間嘅休息時間，因為會有索爆舉牌女郎登場，最近堀尾實咲就有幸成為其中一分子喇！

養眼醒神

提到舉牌女郎，佢哋會以性感打扮出場，高舉顯示下個回合數目嘅牌畀觀眾睇，同時亦為觀眾提供養眼視覺效果，可以話為緊張刺激嘅擂台賽添上不少生氣同春色。近年有好多日本寫真女優會客串做舉牌女郎，好似今日同大家見面嘅堀尾實咲。

今年28歲嘅佢面帶幾分溫柔姊系感覺，笑起上嚟亦不失少女味，而且雙眼又大又精靈，望一望都會畀佢電到暈陀陀。身材亦婀娜多姿，胴體纖巧肌膚白滑，胸部大小適中，只要谷一谷、擠一擠，兩峰之間嘅乳溝有深度又夠長度，配埋條水蛇腰同修長美腿，睇落均稱亦夠養眼。

扮乜似乜

阿妹唔係一開始就做寫真女優，2015年先喺賽車女郎界登場，由於又靚女又好身材，所以好快就獲邀請做遊戲展嘅活動女郎及拍寫真。至於寫真題材都幾特別，多數都會作角色扮演，仲要係經常喺AV系列出現嘅團地妻、女教師之類，難得嘅係佢扮乜似乜，往往能夠用表情以及肢體動作，將箇中誘惑味道帶出嚟，相信AV業界見到一定覺得實咲唔去拍AV，真係浪費晒喇！

家陣佢除咗從事賽車女郎工作同拍寫真之外，仲開拓多一個工作籌疇，就係成為日本拳壇頂級賽事K-1 WORLD GP嘅專屬舉牌女郎「K-1 GIRLS」其中一分子，絕對係身負光榮任務，真係恭喜晒實咲呀！

從堀尾實咲嘅社交網中，可以睇到佢嘅性感寫真，亦可以緊貼到佢嘅工作情況，想了解佢最近又忙於邊一項工作，就要多啲留意喇！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：33C-23-34