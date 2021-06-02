分享維繫夫妻情秘訣　黃智賢面對誘惑一招搞掂

藝人黃智賢（Ben）在熱播劇《逆天奇案》飾演O記高級督察「Nic Sir」沈韋力，與陳展鵬各自帶領組員查案，首次與對方合作，他讚對方是好爸爸：「見佢碌電話睇童裝同裝修，嗰時我又搬屋，所以我哋一齊喺度睇裝修。」劇中他與飾演大律師的蔣祖曼有感情線，之前曾與對方合作《鐵探》，但沒有同場：「覺得呢個女仔好有型，以為佢好寸、cool，到我同佢真正合作，相處落嚟有啲細路女，幾開心。」他又表示今次沒有親密戲，笑言：「如果多啲親密戲都好，現代感重啲，正常情侶拍拖都會有。」

愛情方面，講到Ben與畫家老婆Maggie相愛逾30年，出名是「愛妻號」的他分享維繫感情的秘訣：「都係2個一齊摸索向前行，逐漸做到同步、同心。經過好多磨合走到依家，當初冇諗到咁遠，但行吓又一年，條路2個咁樣行出嚟，就係同步；耐咗真係有默契，會知佢有咩唔鍾意、咩係鍾意，唔鍾意就避開啦，冇謂刺激佢，好多嘢唔使講出嚟都知對方想要咩，就係同心。」他坦言2人一定有吵架：「依家少咗，識得聆聽對方，停一停，忍吓把口，聽吓佢想點先，原來佢係想咁，有時男人好蠢，所以要撞咗好多次板先明白，只要大家有咁嘅心去夾，就可以排除萬難。」他又笑言吵架多數是自己做主動氹番老婆：「佢初初都係唔睬我，但試多幾次就冇事，只要大家個心係愛對方，過一輪就會冇事。」

講到有些夫妻會不時製造驚喜送給對方，他表示會為對方偷偷換花：「佢好鍾意花，我會定期喺屋企換花，我唔會事前同佢講換咩花，有時撞彩好彩佢覺得靚，好在乎佢欣唔欣賞，哪怕係煮餐飯或插盆花，佢話鍾意我就好開心，二人世界就係我取悅你、你取悅我，佢開心我就開心，佢見到我開心佢都開心。」而講到娛樂圈多誘惑，他坦言大家都知他已婚，故沒有這些事，又認為自己把關很重要：「你同我傾耐少少我都唔多唔少會講起我老婆、屋企3隻狗，人哋唔會搞你，你亦唔會畀機會人哋搞你，呢個就係個閘。（所以老婆好安心？）要時間、信任，唔係得把口講，要有個行為畀到佢放心，習慣有交帶，佢就會好放心。」