柴犬Haru加濃愛意　莊思明要「囝囝」陪嫁

藝人莊思明家有6隻愛犬，其中柴犬Haru深得其歡心，她直言對Haru一見鍾情：「第1眼見到已經好鍾意，返屋企諗咗好耐仲好掛住，考慮咗一陣再返寵物店探佢，點知嗰晚就輾轉反側瞓唔着。當時啱啱同楊明拍拖，佢又返咗深圳拍劇，為咗畀驚喜我，佢打畀其中一位好朋友搵幫手，失驚無神送咗Haru嚟我屋企，真係好感動！」記者打趣問日後步入教堂時，會否讓Haru當「花仔」？她爽快說：「會！仲會造套白色西裝畀佢，襯佢黑毛，突出啲！呢個我冇同阿楊講過，係我嘅心願。」

絕食抗議換糧

談到愛犬種種，她說：「佢同普通柴犬唔一樣，冇咁兇、個樣又傻傻哋，不過好有主見，例如唔鍾意我家姐（莊思敏），聽到佢架車喺門口就吠，又唔畀阿楊行近我，家姐話佢擺明做畀我睇！」又指Haru揀飲擇食：「好多狗好為食，但我試過換咗隻糧，佢掂都唔掂，我心諗：『你一陣餓就會食。』點知佢餓足幾日齋飲水，真係嚇死我，最終我都要屈服，換走隻糧。」

她表示未曾試過「沒有寵物的日子」﹕「自我有記憶以嚟，屋企就有養狗，大大話話都養過大約20隻，依家屋企最年長嗰隻已經19歲。（對離別有晒心理準備？）都有嘅，不過年前養過一隻芝娃娃，終年兩歲，返到屋企冇耐就走咗，當時我真係哭崩！（點解會咁？）佢天生腦有缺陷，寵物店知道但冇同我講，搞到遲咗就醫。醫生話如果及早發現就可以用藥物控制，會長命啲。如果我知一定會醫佢，呢個係作為主人嘅責任，但發病時，佢嘅水瘤已經脹到同本身個腦一樣咁大。」

愛心爆棚的她更在公路上救小貓，可惜收養半年後因家姐對貓毛敏感，只好割愛：「佢依家喺羅浩銘屋企，佢有養開貓，之前嗰隻年紀太大過咗身，佢想再養，咁有經驗，所以我好放心。」