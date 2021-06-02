日本暖男　拯救「生理貧窮」女性

作為暖男，最重要係識得喺女伴最需要人關懷時出手，而日本就有暖男為「生理貧窮」嘅女性設計慳錢恩物。不過，作為男人只係夠暖係唔夠嘅，仲要識搵錢至得，最近有一種新職業叫「Pornhuber」，男士們有冇興趣一試？

賣出超過一萬條

日本網絡語「生理貧窮」，又稱「月事貧窮」，意思係指因為冇錢，而令女性負擔唔起每個月購買生理用品嘅費用，尤其喺疫情困擾下，「生理貧窮」呢個詞語再次成為網絡熱話，唔少地方政府更派發女性生理用品添！

本來呢個只有女性至會關心嘅問題，卻有一間由四個男士組成嘅公司，推出專為「生理貧窮」女士而設嘅「生理期用內褲」。據製作公司「Asakura」（アサクラ）及設計呢款名為「OLTER SHORTS 」內褲嘅川西宏和稱，設計靈感源自佢老婆話生理期好麻煩，於是便開始留意呢個問題，並製作出呢款可重複使用、吸水、衞生、無異味，並可一次過取代女性生理用品及內褲嘅女士恩物，難怪產品不但喺年初眾籌成功，開賣頭三個月便賣出超過一萬條。

Pornhuber月入28萬

如果喺10年前，問大家知唔知乜嘢叫做YouTuber、Instagrammer嘅話，相信冇乜人知之餘，更諗唔到原來拍片都可以搵到錢，最近更出現一種新職業叫做「Pornhuber」，顧名思義，佢哋嘅工作就係專門為成人視頻網站「Pornhub」拍攝成人影片，以純粹肉搏演出為主，至於佢哋嘅收入有幾多呢？早前日本網絡綜藝節目《給與明細》，就訪問咗一對夫妻檔Pornhuber「Emuyumi Pornhuber」，佢哋就話利益計算法係：Pornhub收益＋（訂閱月費 × 會員人數），而以佢哋嘅成績，月入約有400萬日圓（約28萬4千港元），收入真係幾和味，佢哋仲話最重要係唔使見樣，但跟一般網紅一樣，亦要經營社交平台嚟聚集粉絲。

唔好為兵器改名

男士兵器嘅花名有好多，好似菇菇、JJ、腸仔、牙籤等，原來有唔少外國男士更會為自己嘅好兄弟改名添！不過美國性學家Katherine Hertlein表示，呢種為生殖器改名嘅做法，會令兩性關係受到影響。佢解釋細個時，父母喺談論生殖器時，都會為佢改個花名以避免尷尬，只係當長大成人後，仍然用花名嚟稱呼生殖器，當跟伴侶談論性愛時，便會有種避而不談嘅潛意識，更遑論深入地探討彼此嘅敏感帶，及提升性高潮嘅部位。不過佢補充，若然喺閨房內為彼此生殖器取花名，呢種做法雖無不妥，但只能留喺床上至講喎。