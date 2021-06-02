同馬國明冇共識？湯洛雯：唔一定要結婚！

「靚湯」湯洛雯在無綫古裝劇《一笑渡凡間》飾演女捕快「蘇柔」，角色比較男人婆，笑言與自己都有一半似，又自爆一埋位時即變得很man：「我有次鏡頭後坐到成個男人咁，連監製都忍唔住話我真係好麻甩。」她亦謂今次是打得最多的一套，坦言有受傷：「我拗過幾次柴，但因為我係慣性拗柴，所以屈一屈就彈番起身，監製仲驚，佢好驚演員受傷，book咗替身，因為有啲動作演員未必handle到，可能翻騰兩周半落地，我真係做唔到。（有機會想試吓？）我唔得㗎啦，我出名論盡。」

講到今次再與蕭正楠合作，她表示與對方首次合作都是古裝劇，今次再合作熟了很多，又難忘劇中二人輪流又孭又抱，笑言：「有場戲要孭住阿蕭，佢仲話自己辛苦過我，但我係孭住一舊重過我嘅嘢，仲要面不改容，唔可以露出半點辛苦感覺，但見到我汗流浹背。」之後有幕她終於可以「報仇」：「佢有幕公主抱抱番我，我仲唔報仇呀？食咗幾碗飯先拍呀，哈哈！我叫佢練定肌肉先，但佢第一吓抱都沉咗落去，我幾驚，我已經有幫佢，隻手捉緊佢條頸就可以卸啲力，但唔知點解佢咁弱囉！」

去年6月拍此劇時正值靚湯與馬國明公開認愛，短短1年內，已多次傳出婚訊，對此她無奈表示：「明白大家關心，但我哋想做對自然嘅情侶，多謝大家咁鍾意，但有時都驚大家聽到厭，因為同一樣嘢傳幾次，都係答同一樣嘢。」她坦言有與對方傾過結婚：「有普通情侶嘅共識，但冇exactly傾，因為真係未有咁嘅打算，想專注工作先，我嚟緊都有工作，所以8月結婚傳聞係冇可能。」

講到身邊姊妹如朱千雪、岑杏賢、張嘉兒等都已結婚甚至生仔，但她就謂不會因此而心急：「每個人嘅路都唔同，最緊要適合、自己開心，覺得時間啱就做，我唔係嗰種plan定晒嘅人，覺得好大壓力，我好隨性。（會唔會突然閃婚？）可能㗎，但亦有可能唔結㗎，我唔係好傳統嘅女仔，唔係一定要結婚，我細個都憧憬生小朋友，但依家覺得成日plan想做嘅嘢都唔會發生，所以順其自然。」她亦坦言父母完全沒有催婚：「佢哋唔傳統，冇特別一定要做公公婆婆。（可能男友心急啲想結婚生仔？）冇喎，佢好chill㗎，比我更勝一籌，佢chill到連嘢都可以唔食，我chill就係食咩都得啫，但我要食嘢囉，哈哈。」