【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿三壬午木除日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：開業、交易、裁衣

忌：修渠、放水、移靈

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

是時候給喜歡的人製造驚喜，有助感情升溫。

金牛

手頭上的工作一一辦妥，效率令人刮目相看。

雙子

施比受更有福，多照顧別人，可累積人情資本。

巨蟹

熱心助人的性格受異性歡迎，可帶來好姻緣。

獅子

失去了平日的自信，最好不要介入別人的事。

處女

面對一大堆雜務，處理需時，意志力受考驗。

天秤

想擴大職場影響力，卻為適應問題而感到焦慮。

天蠍

能按內心想法做事，惟出門要提防有意外支出。

人馬

說話要經大腦，口無遮攔會令喜歡你的人生厭。

山羊

說話得體，易獲異性青睞，身邊發生不少趣事。

水瓶

渾身正能量，能為身邊人排憂解惑，大獲好評。

雙魚

遇到麻煩易感焦慮，幸好有貴人主動伸出援手。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）鼠 是非多

鼠

是日沖煞，行事宜低調，提防講錯說話惹誤會。

牛

求財不能急於求成，謹記穩紮穩打，見好就收。

虎

人氣高企，易結識有能之士，給事業提供助力。

兔

受到各種問題干擾，要隨機應變才能突破困局。

龍

精神飽滿，自信心強，適合在職場上大展拳腳。

蛇

工作效率高，不妨趁公餘進修，有利日後發展。

馬

上司不斷施加壓力，只要不自亂陣腳就無問題。

羊

偏財運上升，有人暗中相助，易有意外收入。

猴

得財不費力，從事銷售業務者有望水到渠成。

雞

桃花大旺，甜言蜜語可令感情升温，多說無妨。

狗

鬥志旺盛，只要努力付出，就能獲豐碩成果。

豬

財運不俗，可考慮作小額投資，刀仔鋸大樹。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

掌相觀察性格

看掌相，多從手形及掌紋入手，先看其大小軟硬等等，再加上血色，就可深入理解。

掌相多用來觀察性格及內心心思，可以判斷近況的運氣高低。

掌紋最明顯的3條線分別是生命線（代表生命力和體力）、智慧線（代表智力和偏好）和感情線（代表情感和思想）。有些人的左右雙手掌紋不大相同，代表性格比較複雜、矛盾，容易改變，相反，雙手掌紋沒有太大分別，表示性格比較單純及專注。

另外，每隻手指都有其特徵：大拇指代表人格、生命力和意志力；食指代表自尊心、主宰和宗教；中指代表細心、思考和警覺；無名指代表藝術、靈感和神秘；尾指代表人格、遺傳和表現。至於指甲不是血、肉和骨骼，而是一種新陳代謝，所以多數用來判斷身體的健康狀況，有時看醫生都要看看病人的指甲來輔助判症。

手指的長短大小，一定要宏觀地看整隻手，不可以只看一兩隻手指來判斷。就好像看八字一樣，不可只看其中一行的干支。

掌相是一門平易近人的學問，但凡於廟宇附近，多數會有師傅會為大眾服務。掌相最注重近況，所以想要立即知道某事情，除了卜卦外，看掌相也不失為一種方法。