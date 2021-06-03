同周星馳不和？萬梓良《喜劇之王》被易角真相係…

藝人萬梓良同周星馳合作無間，曾經合作過電影《捕風浪子》，跟住又喺電視劇《他來自江湖》擦出火花，相當合拍。不過，有傳當年周星馳開拍電影《喜劇之王》，原本場務一角安排咗萬梓良演出，點知最後刪晒佢啲戲份，最後大家見到場務變成吳孟達演出。但成部戲唔見萬梓良，但片尾出又見到「特別鳴謝：萬梓良」，真係耐人找尋味，不和傳聞甚囂塵上。

田啟文幫拖拆彈

當年有份參與電影嘅田啟文（田雞）都有講番呢件事，佢話當年的確係由萬梓良去演場務一角，仲已經拍攝咗一大半，但因為當時萬梓良喺香港要入住酒店，有次翌日嘅通告由早班變咗夜班，因為當時通訊科技冇咁發達，製片就通知咗酒店員工代通知萬梓良，點知佢當晚同人傾完生意冇返酒店，仲自己一早直接去咗片場開工，點知見到人影都冇隻就火都嚟。田雞當時收到製片求救電話先知出咗事，極速飛去片場拆彈，一落車就見到周星馳同萬梓良已經棟咗喺度，其他人都鴉雀無聲，氣氛恐怖。

正當仲未諗到點拆彈之際，田雞急步而上，點知神推鬼擁下自己仆咗落地，咁啱就跪正喺萬梓良身邊，萬梓良就問佢︰「點解跪我？」田雞打蛇隨棍上：「我做錯事跪你係好應該嘅。」就係咁萬梓良條氣順晒，成件事化險為夷。不過，套戲最後點解Cut晒佢嘅戲份？原來，萬梓良開拍前已講明完工日期，要飛去外地為姪女做主婚人，點知拍攝期間進度受阻一改再改，加上賀歲檔期逼近，等唔切佢返嚟再補拍，最後由周星馳出面親自同佢講要易角，搞咗一輪2人笑晒口咁離開。據知，萬梓良有收足片酬，而周星馳亦喺片尾出番特別鳴謝畀萬梓良，皆大歡喜。