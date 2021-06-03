東方日報C1：粉絲賀「訂婚」　呂慧儀張景淳隨時「分手」

燈箱應援造勢絕對不是年輕偶像專利！之前「姜糖」花50萬為姜濤賀壽，193（郭嘉駿）亦獲粉絲集資10萬造勢，日前「龔水黨」就豪擲60萬於多個鬧市點為《愛．回家》CP組合呂慧儀、張景淳買燈箱廣告慶祝「訂婚」一周年，實行造就他們鬧市放閃，認真架勢！原本劇情成年後才交代2人結婚，但監製「預言」話唔定有暗湧，隨時分手收場！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》是近年收視長勝的劇集，收視一直高企，深得老、中、青歡迎，現時劇集播至1,256集，劇中多對受歡迎CP都有獨立故事發展，當中包括金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）、大小姐（林淑敏飾）與送水輝（許家傑飾）、潮偉（袁文傑飾）與熊尚善（滕麗名飾）、池子孝（阮政峰飾）與熊心如（蘇韻姿飾）等，不過要數最令劇迷又愛又恨的，就是經歷多番波折，已訂婚的「龔水戀」。呂慧儀飾演的熊若水與張景淳飾演的龔燁感情由戲內發展到戲外，默契已昇華，而一班「龔水黨」為了慶祝他們「訂婚」一周年，於坑口巴士站、旺角英皇投資理財中心、將軍澳及調景嶺港鐵站買了超顯眼的燈箱廣告位，據知使費共60萬，比起之前姜濤及193粉絲為偶像賀壽及新歌造勢的燈箱廣告還要「堅揪」。

想請「龔水黨」出席婚禮

一班鐵粉「龔水黨」齊齊夾錢為2人送驚喜，燈箱廣告除了他們的親密照外，當中更有龔燁錫熊若水額頭的溫馨片段，實行於鬧市無限Loop放閃。呂慧儀昨日受訪時坦言好驚喜：「好感恩佢哋為我哋呢對CP做咗咁多應援廣告，多謝佢哋咁喜歡我哋，都感恩劇情造就咗呢對大家都好喜歡嘅CP！我會繼續努力，希望拍多啲好戲同得意嘅劇情答謝佢哋嘅厚愛。劇情中『龔水』仲有成年先會結婚嘅，但籌備婚禮前嘅瑣碎事有好多，暫時唔劇透得住，希望大家密切留意！如果有機會搵埋『龔水黨』嚟做婚禮賓客，我當然開心，但製作嘅事就交番畀監製同幕後團隊安排，到時再睇吓有冇機會現場見證啦！」她又表示最感動是自己都醒唔起去年這個時候正是龔燁向熊若水求婚，大讚「龔水黨」有心思又可愛。

性格火爆多拗撬

《愛》劇監製林建祥昨日受訪時被問到粉絲這麼熱情，會否盡快為「龔水」擇個好日子？他說：「佢哋班粉絲真係好捧場，不過冇咁快（結婚），隨緣啦！但我又唔排除嘅！因為劇本唔係一早有晒，有機會，但唔會即刻。大家經歷過婚禮籌備都會知道，過程總會有拗撬，劇中佢兩個性格都咁火爆，分分鐘嘈嘈吓分手添呀！邊有咁順利。」

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