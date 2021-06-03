明星加持美食　粉絲熱捧

受歡迎的明星，其一舉一動都受到粉絲注目，當他們和不同品牌作聯乘的話，亦必定帶起熱潮。近日除有本地明星推出自家設計曲奇，還有來自韓國天團帶來新的速食套餐，相信又會引來一眾粉絲排隊支持。

韓國天團套餐

要數最炙手可熱的韓國天團，BTS（防彈少年團）肯定是其中之一，近日他們和麥當勞合作推出The BTS Meal，繼全球多個地區後，終於來到香港。The BTS Meal的盒子和杯子包裝，以紫色襯組合Logo的花紋，內有9件麥樂雞配2款全新的蒜辣蛋黃醬和韓式甜辣醬，以及薯條及汽水（指定分店發售）。而且指定的App用戶可於App內欣賞BTS拍攝時的花絮照片或成員的人像「e-閃卡 」，每周更新，必定迷倒一眾ARMY呀！

女星研發新曲奇

女士們得閒在家，有時會烘烤曲奇打發時間。靚太兼靚媽陳凱琳（Grace）和Baked Indulgence合作，於現時至12月1日在尖沙咀開設期間限定店，不定期推出她研發的新口味曲奇和蛋糕。如三色曲奇就結合了Grace最愛的朱古力、士多啤梨和雲呢拿雪糕口味創作，PinkBlack曲奇是釀有士多啤梨餡的朱古力曲奇，以及酸甜開胃的檸檬餅和為Grace慶生而設計的三色蛋糕等，粉絲品嘗過後，唔知會否變得和她一樣咁Sweet？