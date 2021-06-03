【特約報道】中風造成的後遺症十分常見，包括患側控制及感知問題、吞嚥困難、溝通障礙、失禁、平衡及步姿、思維及情緒問題等。較嚴重的患者或需長期臥床，並由別人照顧。中風後部分腦細胞受損，不能復原。不少人誤以為中風後失去的功能無法恢復，其實腦部是有可塑性的。透過專注、密集及重複的復康鍛煉，可將附近沉睡的腦細胞喚醒，代替已死亡的細胞，組織新的連結並重新掌握已失去的功能，讓患者達到最佳的復康潛能，重新融入社會，最理想甚至可返回原來的生活模式。

面對中風後的種種後遺症，醫學界不斷努力尋找各種治療方法，嘗試不同的嶄新科技，部分器材已獲得科研實証，可以提升患者的康復能力。

「康蕓復康治療中心」除了擁有一支經驗豐富的跨醫療專業團隊外，更投入大量資源引入一系列先進復康科技器材。當中包括全港只有幾套的EksoNR外骨骼機械腳、功能電刺激互動復康單車及經顱直流微電刺激等，其他器材亦融入互動性元素，以計分遊戲形式增加趣味，鼓勵患者投入復康治療及訓練。

EksoNR外骨骼機械腳

對中風患者而言，能夠站立且盡早地行走對他們的康復至關重要。但較弱的患者往往十分吃力才能作有限度的步行訓練，姿勢亦不理想。EksoNR的軟件可按患者的活動能力提供不同程度的支撐力，從完全協助、部分協助到由患者自主步行；重複的訓練能讓患者重新學習更自然的步態走路。科研証實EksoNR外骨骼機械腳有助於提升患者功能性平衡、延長行走距離、改善步速，長遠有助恢復行走能力。

EksoNR已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於中風與脊髓損傷患者復康，且獲得歐洲合格認證（CE）在歐洲上市，在世界各地廣泛使用。目前全球有三十多個國家，300多個復康機構使用EksoNR機械外骨骼裝置，並有超過一億個記錄在案的訓練步數。

功能電刺激互動復康單車

功能電刺激互動復康單車是以功能電刺激配合復康單車的應用（Functional Electrical Stimulation Cycling）。根據中風患者踏單車的自主意識，透過智能模式依序刺激不同肌肉收縮和放鬆，並與復康單車同步，協助踏單車的功能。本地及外地研究証實能夠改善肌力、運動控制及協調、心肺功能及步行能力。由於是以電流刺激肌肉坐著進行運動，即使身體較弱的患者，同樣適合。

經顱直流微電刺激

經顱直流微電刺激（Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)）利用微量直流電施加於頭皮上，短期可調節神經遞質的活躍程度，並透過調整電極位置來達到刺激大腦皮層的效果，長遠有助腦部重塑。tDCS屬於非侵入性及相對安全的治療，應用在中風復康方面，可以刺激腦細胞活躍起來，從神經層面改善中風的後遺症，如活動能力及認知功能等。本地臨床研究顯示tDCS對中風患者的手部活動能力有正面影響。

要達致較佳治療效果，一般在接受tDCS後就應馬上進行物理治療、職業治療或外骨骼機械腳訓練等，透過各種訓練來提升活動能力。

中風患者的復康進度因人而異，由於中風初期腦部重塑性較高，醫學界一般認同患者在中風後的三至六個月為「黃金復康期」，可達致最大的復康潛能，之後的進度會放緩或漸趨穩定。然而訓練腦細胞重新學習並非一朝一夕的事，必須持之以恒，以積極的態度學習和適應新生活，克服中風後失去的功能，即使中風後數年的機能缺損，仍有機會透過努力鍛煉得以改善。

康蕓復康治療中心

物理治療師 梁惠紅女士

Roseville Rehabilitation Centre 康蕓復康治療中心

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