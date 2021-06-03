被指與丈夫分居　全智賢否認婚變：將採取法律行動

韓國39歲靚媽全智賢今年將與男星朱智勛合演的《智異山》強勢回歸公仔箱，不少劇迷都大表期待，不過昨晚（2日）就驚爆她與丈夫崔俊赫的婚姻出現危機，惹來網民熱議。

全智賢與CEO老公崔俊赫是小學同學，2010年經友人介紹再次見面，並於2012年拉埋天窗，現時2人育有兩子，不過前記者金容浩與律師康容碩昨晚就於網上節目《橫豎研究所》中爆料指早於去年12月便聽說兩人的婚姻出問題，當時崔俊赫指自己不想做全智賢的丈夫，之後離家出走，至今2人亦正過着分居生活。

而全智賢並不希望離婚，因她手頭上有數十個廣告合約，如果她與丈夫離婚，很可能就會被追討2至3倍的違約金，如每個廣告都向她索償30億韓圜（約2,100萬港元），她很可能要變賣2至3幢物業，而已故女星崔真實當年離婚時就曾被追討巨額違約金。

金容浩指因為崔俊赫已經搬走，所以兩人的關係一直無法和好，現時全智賢因為婚姻的問題感到十分苦惱，更聽說她正考慮移民新加坡，亦有指崔俊赫是因為有外遇而想離婚，對作為巨星的全智賢來說確實會構成很大傷害。而全智賢方面暫時未有就婚變傳聞作出回應。

全智賢所屬的事務所文化倉庫經確認後表示：「在節目《橫豎研究所》中有關全智賢與丈夫離婚和分居的傳聞都沒有事實根據，現時網上正散布與事實有出入的傳聞，我們也確認了《橫豎研究所》散布謠言和有人在網上任意散布惡意傳聞的行為，為了澄清事實，會對失實的報道和留言採取法律行動，控告他們散布謠言。」有韓媒就公開崔俊赫在聊天程式的頭像和背景，見他將漫畫人物所說的話改成「我想做『全全』老公」，以搞笑的方式否認婚變傳聞。