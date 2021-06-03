否認男友做過牛郎　韓藝瑟認喺卡拉OK認識柳成宰

韓國39歲女星韓藝瑟早前高調認戀年輕10歲的前話劇演員柳成宰，但前記者金容浩在節目《橫豎研究所》中爆料指柳成宰曾任職夜場的牛郎，更聲稱接到不少受害女性對他的舉報，但韓藝瑟強烈否認，至昨日韓國爆料網「Dispatch」指男方曾在首爾清潭洞一間非法經營的卡拉OK做牛郎，更大爆他曾多次被闊太和失婚女包養，金容浩昨晚亦再次在節目中指柳成宰曾在做牛郎時欺騙有夫之婦近2,100萬港元，但韓藝瑟就再度否認傳聞。

韓藝瑟昨晚於社交網上載長文，坦言自己是因為想獲得大家的祝福和不想隱瞞而公開男友的照片，沒想過發生這種事，她亦覺得很難過，她指男友曾經做過話劇演員，亦曾在卡拉OK工作，但並不是牛郎店，而她是在幾年前與朋友去卡拉OK時認識對方，於去年9月才開始交往，當時男方已經辭工，韓藝瑟又指她認為職業無分貴賤，比起男友的背景，她更忠於自己的感覺。

對於有人自稱是受害者，韓藝瑟指與男友經過長時間的對話後，知道並不是事實：「比起我沒有親眼看到的傳聞，我更想相信將很難開口的話坦白地說給我聽的人。」有關在金錢上支援男友的事，韓藝瑟指因為男友沒有座駕，而她現時的經濟能力比男友好，故將新車的其中一條車匙分給男友，現時新車是2人共用。

早前金容浩曾爆料指韓藝瑟是在勝利的夜店「Burning Sun」內吸毒的女星，她亦在文中再度提及傳聞：「我非常希望警察和檢察官可以查出真相，雖然我不能公開我所有私生活，但我能保證以上我說的內容都是真的，請大家不用擔心。」她又指雖然因為感到委屈和憤怒，希望通過訴訟解決的事件，但她決定將打官司的金錢用在慈善上，故已將款項捐出，但指今後為了擔心和陪伴她的人，會對散布謠言和惡意留言的行為採取法律行動追究。