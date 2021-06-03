【#娛樂Hashtag】何廣沛最怕M Club：做到錯晒！

藝人何廣沛為繽FUN星網最新一集《#娛樂Hashtag》擔任嘉賓，跟主持人俞詠文暢談逸事，身為近年上位最快的小生之一，廣沛2013年由路人甲做起，到2019已升呢男主角，主演的《黃金有罪》及《大醬園》同期播出，在後者更首次擔綱男一，說到電視劇《女人俱樂部》所飾演的學生王子，廣沛就坦然不敢重看：「其實呢套係我第一套正式參與嘅電視劇，當時都唔知自己做乜！直情做到錯晒！」

說到自己在圈內的飛躍進步，廣沛表示非常感恩：「如果我話唔滿意，我怕外面所有人會衝入嚟呀！其實比我想像中平坦，入行咁多年都冇遇到咩挫折，對比其他同期的同學舒服好多，我好感恩曾經畀我機會嘅前輩，好似離開咗我哋嘅智叔(廖啟智)，雖然我同智叔喺《律政強人》嘅戲份唔算太多，但每次同佢對手嘅時候，佢都會比足百分之二百嘅戲出來喺佢身邊學咗好多嘢！」

於新劇《食腦喪B》，廣沛將會飾演一名靚仔喪屍，他表示：「可能我臉比較瘦，化妝加啲陰影，就好有喪屍feel！」訪問期間，Angela更指出他和一個外國靚仔「撞樣」！究竟是誰呢？立即去片啦！

Credit：

髮型：Ray Hui @Bellus Salon

化妝：Jeff Tang

服裝：MYND

場地：Da Filippo Trattoria @Harbour City