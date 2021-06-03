熱愛烹飪的人都知，煮餸時總會加點料酒，能去腥提味，中菜常用的就是紹興酒或玫瑰露，日本菜多用清酒，西餐則是紅、白酒居多。近日坊間有餐廳選用多款烈酒入饌，無論是各類中式美酒，又或是近年大熱的氈酒都有，就算唔識飲酒，食完都唔怕醉。

本地氈香

近年氈酒大熱，除了很多主題酒吧外，本地亦有自家品牌。平常氈酒多用來沖泡雞尾酒，由即日起至8月31日，香港麗思卡爾頓酒店和本地氈酒品牌合作，於2間餐廳推出特別的菜式配搭。米芝蓮星級中菜廳天龍軒推出「樹下嘗星味」餐單，3道菜式包括白蘭花乾瑤柱玉環燉鮮鮑、花酒鴛鴦螺和樹下水晶牛腱伴魚子醬星斑魚飯，都有加入氈酒烹煮。至於Café 103推出的「Heart Note of Hong Kong」下午茶，除選用氈酒的原材料融入鹹甜點內，還特別設了2款氈酒雞尾酒Perfume 75和Perfume Espresso Martini，讓客人用來拼配下午茶。

中式烈酒

中國的酒類，除了花雕和茅台，其實還有很多種類。香港萬麗海景酒店高級中菜廳滿福樓由現時至6月30日，選用多款中國烈酒來入饌。用20年花雕製作的花雕醉蟹和花雕醉乳鴿，酒香醇厚，蟹肉和乳鴿的味道更突出。茅台香爆蟶子皇，蟶子配雲耳和白耳炒煮，上桌時噴點茅台酒，香氣即時提升。泰國花蛤加老窖特曲白酒來煮，鮮甜清爽。另外還有用白酒糟及糯米酒醃煮的雲耳杞子煮雞酒和紅酒糟煨遼參，讓客人可一次過品嘗多款中式酒饌。