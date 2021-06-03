靈敢侶情：識減一定係咁減

那天跑步後，朋友見我吃東西，立即勸我別為食︰「運動後非常吸收，愈食愈肥㗎！」這個說法，其實錯到不得了。

首先，以減肥最關心的角度去講，你要處理的有三層：

第一層，是人的皮膚，靠運動和飲食去收緊；

第二層，是脂肪，靠飲食收細；

第三層，是肌肉，靠運動和飲食去強化。

要做到三層都有效果，才能達致修身。

而在運動時，肌肉會因為受壓力而出現微細撕裂，接着，身體會為之進行修補。經過一次又一次之後，肌肉便會變得更強壯、比脂肪層更厚實，達致修身效果。

那麼，要怎樣修補肌肉？肌肉中，有75%是水分、20%蛋白質、1至10%脂肪、1%肝糖，肝糖可由碳水化合物吸收。若要修補肌肉，必須吸收以上四個元素，而且是愈快愈好，運動後的30至45分鐘之內屬於最理想，上限則為2小時。

所以，「運動後不應吃東西」的說法其實很錯，若然不吃，日積月累之下，肌肉便會變弱，不但增加受傷風險，更會阻礙修身進度，愈做運動肉愈鬆。

至於該吃甚麼，忙碌時，我會吃一湯匙花生醬、或者一條香蕉加無鹽杏仁，以前則會吃烚雞蛋和半個牛油果，現在比較多吃鷹嘴豆或小扁豆。其實現在網絡資訊發達，要找出低飽和脂肪、高蛋白質的食物並不難，坐車時上網看一看，你很快便可做到減脂肪、增肌肉、修線條。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03