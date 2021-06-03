MIRROR真人騷接受調教　12子變大喊包！

由人氣男團MIRROR演出的ViuTV新真人騷節目《調教你MIRROR》全城引頸以待，將於下周一（7日）首播。出道兩年半、團隊成績亮麗的MIRROR，12子將接受梁祖堯（阿祖）的「調教」，期間斷絕經理人花姐保護及杜絕偶像包袱，以獨立個體真正面對自己，成員間更激罕深情剖白，互相借鏡學習，望進化成更團結的「Better MIRROR」！

花姐見阿祖於《調教你男友》成功「調教」出「理想男友」，今次特意將MIRROR交托給對方，花姐坦指MIRROR每位成員均是素人出身，不知原來娛樂圈有很多引誘及挫敗，入行後經常有迷惘的時候，故希望阿祖出手調教他們。而阿祖明白到作為藝人「除咗應付經理人，又要應付Fans嘅期望，好多時會變咗公仔」，他期望透過今次入營可以令MIRROR成為有血有肉嘅人，重燃起初入行的一團火。故此，MIRROR一行十二人，在沒有經理人、助手及化妝師等人的協助下，浩浩蕩蕩入梅窩宿營12日！

而節目組連日來於社交平台上載出多條催淚宣傳片，12子剖白心聲齊齊做大喊包！其中隊長Lokman爆喊謂：「最近就係好迷失囉！」AK亦眼泛淚光說：「搵唔番以前嗰種開心，的確係！」Stanley坦承︰「我覺得自己好似冇乜特別！」Jeremy更稱︰「做乜都唔係最叻嗰個！」Tiger接說：「無論乜嘢都好，都仲有11個（隊友）撐住我、頂住我。」近日是非纏身的Edan說︰「冇MIRROR我哋就甚麼都不是。」人氣王姜濤誠心指：「我真係好希望MIRROR好。」Jer表示：「喺呢個節目可以令我哋之間了解多啲對方。」Anson Lo以一字「Unbelievable」來形容，至於Alton話：「明知係有徒勞無功嘅可能性，但係都想做。」而Ian表示：「睇吓大家會唔會都肯踏一步出嚟。」最後Frankie說︰「我唔理啦！衝啦！照去啦！」