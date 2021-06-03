玩之呼吸！鬼滅遊戲年內推出

《鬼滅之刃》人氣有幾高不容多提，除了動漫及電影外，聯名周邊產品一樣咁受歡迎，而今年更有遊戲畀大家打餐飽！日前開發商SEGA公布了更多細節，表示遊戲命名為《鬼滅之刃 火之神血風譚》，並將於今年內登陸PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series S/X及Steam等多個平台。

遊戲提供「單人遊玩」及「VS對戰」兩大模式，前者由主角竈門炭治郎的家人慘遭殺害，再以學得呼吸法拯救妹妹禰豆子作為主線，玩家可體驗動畫版所描繪的主要劇情。至於VS模式則讓玩家自由選擇2名在動畫本篇登場的角色進行2vs2對決，而且不論離線或連線都玩得到。

暫時所知登場角色包括多個鬼滅隊成員，例如我妻善逸、嘴平伊之助、鱗瀧左近次、錆兔、真菰、胡蝶忍等，而九柱則有煉獄杏壽郎、富岡義勇可選。每名角色都擁有個人招式及動作，例如炭治郎可使出「水車」、「水之呼吸拾之型」，禰豆子則可使出血鬼術「爆血」，在2.5D畫面下完美呈現招式氣勢。

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Horizon續集消息流出

PS5大作《Horizon Forbidden West》最近亦釋出更多消息，故事發生在上集6個月後，機器獵人亞蘿伊前往西方，調查肆虐的神祕枯萎病，在壯闊險惡的大地中對抗龐大機器，並將走訪陌生部落，展開拯救地球之旅。遊戲14分鐘實機遊玩畫面日前已經曝光，有興趣可經以下傳送門觀看︰