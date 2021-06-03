爆王君馨要求好高！衛蘭靠好姊妹提點變靚啲

歌手衛蘭（Janice）日前上娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒訪問，大談推出治愈系專輯《It’s OK To Be Sad》的感受。她感恩外界形容自己為「治愈系」歌手，覺得用音樂治愈他人是做歌手的使命︰「就算只係幫到一個，我都已經成功咗！希望透過新作品鼓勵大家，有唔開心唔可以抑壓情緒，要釋放出嚟。」

Janice直言不開心的時候，身邊總有班好姊妹跟她傾訴︰「王君馨會畀好多意見我，好有用，佢要求好高，例如提醒我着衫方面點樣可以好啲，企喺台上點先會有氣勢同靚啲；鍾舒漫同鍾舒祺係好搞笑，每次同佢哋傾偈，好自然就唔會記得啲唔開心嘅事；而我會主動問我妺妹衛詩意見，佢會畀啲方向我、畀我一啲肯定，令我下決定時會更加有信心。」

對於成為《聲夢傳奇》導師，Janice表示分別被學員及評判所感染，從中學習成更好的歌手︰「見到學員上台好有勇氣、有信心，令我覺得都要進步；而評判畀嘅意見，都會令我反省、留意番自己嘅表演、唱功，所以好感恩有呢個參與機會。（落場比賽緊張？）會呀！作為導師上台走音同甩拍子就會畀人話，所以好緊張，但係我想講老師都係人，某啲日子都可能會唱得唔好，不過一定要盡力做到最好！」