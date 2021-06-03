【營事檔案】藜麥素漢堡扒　超級健康

藜麥近年廣受大眾喜愛，是減肥人士、素食者或健康人士的新寵兒。藜麥不但營養豐富，煮法還十分多樣化。今次為大家介紹的藜麥素漢堡扒，不但做法簡單，味道更不輸一般的漢堡扒呢！

藜麥 蛋白質高白米2倍

作為「超級食物」之一，藜麥的蛋白質含量十分高，比白米高出2倍。它的氨基酸含量亦比其他穀物高得多，更是全面的蛋白質來源，它含有所有人類自身不能合成的九種必需氨基酸。被列為全球十大健康營養食品之一，藜麥含有的膳食纖維亦十分高。每杯便大約有 17至27 克膳食纖維，更以不溶性纖維為主，能促進腸道蠕動，有效改善便秘的問題。除了是豐富膳食纖維，藜麥屬於低 GI食物，適合患有高血糖或糖尿病人士食用。藜麥不含麩質，很適合對麩質過敏的人士。這樣多的好處，難怪藜麥被列為世界十大健康營養食品之一呢！

豆腐 不含膽固醇

此外，今次的菜餚亦特意加入了豆腐。豆腐與藜麥相同，是吸取蛋白質的良好來源。它含有豐富的優質蛋白質，此外，豆腐更含有豐富的鐵、鈣及不含膽固醇，絕對是健康又有營養的食材！

【藜麥素漢堡扒】

材料：

藜麥 120g

硬豆腐 1磚

洋葱 1/2個

低脂芝士碎 40g

番茄乾 15g

蛋 1隻

中筋麵粉 4湯匙

醃料：

橄欖油 3茶匙

香草 適量

鹽 適量

胡椒粉 適量

做法：

1.將洋葱及番茄乾切碎。

2.煮滾一鍋水，加入藜麥煮大約15分鐘，放涼備用。

3.將藜麥、洋葱、番茄乾、硬豆腐、芝士碎、蛋白、麵粉、橄欖油、香草、鹽及胡椒拌勻。

4.將所有材料搓成扁球狀，再放入雪櫃冷藏30 分鐘。

5.預熱少許油，加入藜麥漢堡，然後用鑊鏟輕輕壓成餅狀，再煎至兩面金黃便完成。