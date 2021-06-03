爆囡囡鍾意黐爸爸　陳展鵬勁威：冇試過咁Man！

藝人陳展鵬、姚子羚及陳自瑤到將軍澳電視城出席抗疫節目《500日後》記招，節目中他們走進社區，感受不同故事主角的抗疫經歷。其中展鵬笑言今次載歌載舞、去戶外踩單車及跳舞，接觸不同階層有不同感受，覺得他們的故事十分感人，自言很有使命感亦自覺渺小。子羚表示與不同人物傾偈，其中有搭武漢專機回港的港人，亦有老人院打雜，亦有中醫師為新冠肺炎患者醫治後遺症。

子羚又透露媽媽疫情前返了台灣探親，但因爆發疫情，故在當地滯留了一年多：「擔心媽咪返嚟香港危險，因為年紀大，咁我哋又過唔到去，好彩台灣近排爆發疫情前佢返咗嚟香港，仲可以家居隔離，所以好感恩。」而講到網友提議展鵬女兒「小豬比」跟陳敏之囝囝對親家，他笑言：「我哋圍內女仔好矜貴，反而有2、3個男仔，但係睇定啲先啦，等佢哋交往吓先啦，拖手仔冇問題。（呷醋？）暫時未，佢暫時都係拖我多啲，同埋有需要都係搵我，開嘢、換片又係搵爸爸，呢啲私人嘢都係叫我做，搵食、錫就搵媽咪先，爸爸就係英雄感啲，好耐冇試過咁man。」另外，黃翠如本身有份出席，但突然缺席，公關表示因她有工作，未能趕回來，未知是否與近日涉及政治話題有關。