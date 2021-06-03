【康城電影節名單公布】茱迪科士打獲成就獎

國際影壇盛事、《第73屆康城電影節》去年因疫情取消，而今年將由原本5月押後至7月6日至17日舉行。而大會公布奧斯卡金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）將於開幕禮上獲頒發終身成就金棕櫚獎，以表揚她對影壇的貢獻。

她曾先後有7部作品入圍康城電影節，其中包括2011年她執導的《愛在手狸》（Beaver），而1976年她參演的《的士司機》（Taxi Driver）勇奪最高榮譽金棕櫚獎。她於聲明中表示她欠康城電影節太多，而康城亦令她的人生完全改變。

除了公布今屆終身成就獎得主之外，大會今日亦公布今屆各項單元的入圍名單。除了打頭陣由法國影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）和美國男星阿當哉華（Adam Driver）合演的新作《Annette》任開幕電影之外，原本去年入圍的美國鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）執導的大卡士喜劇《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch），今年亦捲土重來於「主競賽單元」中亮相。而日本名導演濱口龍介執導改編村上春樹小說的《Drive My Car》亦入圍「主競賽單元」，該片由西島秀俊、岡田將生及霧島麗香合演。《吸血新世紀》（Twilight）系列韓裔男星全智泰執導的新作《Blue Bayou》入圍「一種關注單元」。此外，韓國三大影星宋康昊、李炳憲及全度妍合演的新作《緊急聲明》亦入圍「非競賽單元」。至於華語電影今年就欠奉！